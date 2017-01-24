«Балтика» в Сочи сыграет четыре контрольных матча
Тренировки «Балтики» проходят ежедневно в двухразовом режиме в ДС «Янтарный» и на стадионе «Балтика».
Вместе с футболистами прошлогоднего состава тренируется большая группа молодых местных воспитанников, а также три иногородних игрока.
Балтийцы работают с азартом. В лазарете никого сейчас нет. Лишь у Кирилла Марущака и Валерия Сармонта имеются небольшие повреждения.
28 января «Балтика» отправится на сбор в Сочи. Там наша команда проведет четыре спарринга.
31 января — в Адлере сыграет с саратовским «Соколом».
4 февраля — на стадионе СК «Парус» с местным клубом «Сочи-04».
Еще два матча пройдут 8 и 11 февраля. Но соперники на эти даты еще не определены.
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