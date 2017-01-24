Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/28533904/
24 января 2017, 14:07 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Крапивка: В «Кубани» идиллия, нужно только решить финансовый вопрос

Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка прокомментировал информацию о том, что футболисты краснодарского клуба написали письмо вице-премьеру РФ и президенту РФС Виталию Мутко и губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.

Игроки краснодарской команды пожаловались на задержки по зарплате и плачевное финансовое состояние клуба.

«Ситуация с этим письмом непростая, но руководство клуба работает над этим вопросом. Футболисты сейчас на сборах, тренируются в обычном режиме. Все профессионалы своего дела. Понимание с ребятами есть, никакого конфликта в команде нет — можно сказать, у нас идиллия. Нужно только решить вопрос с финансами.

Коллективное письмо? Это нормальная ситуация, в любой семье бывают скандалы и ссоры. Есть уверенность, что ситуация разрешится. По датам ничего говорить не буду, чтобы потом не было разговоров, что клуб обещал и не сделал», — сказал Крапивка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.

Кубань
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

РФС: Шесть обращений против «Кубани» было подано в январе, дела рассмотрят 30 января

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Шесть обращений в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС), относящихся к краснодарской «Кубани», было подано в январе, рассмотрение дел состоится 30 января, сообщили агентству «Р-Спорт» в палате по разрешению споров.
Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России