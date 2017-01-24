Крапивка: В «Кубани» идиллия, нужно только решить финансовый вопрос

Игроки краснодарской команды пожаловались на задержки по зарплате и плачевное финансовое состояние клуба.



«Ситуация с этим письмом непростая, но руководство клуба работает над этим вопросом. Футболисты сейчас на сборах, тренируются в обычном режиме. Все профессионалы своего дела. Понимание с ребятами есть, никакого конфликта в команде нет — можно сказать, у нас идиллия. Нужно только решить вопрос с финансами.



Коллективное письмо? Это нормальная ситуация, в любой семье бывают скандалы и ссоры. Есть уверенность, что ситуация разрешится. По датам ничего говорить не буду, чтобы потом не было разговоров, что клуб обещал и не сделал», — сказал Крапивка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.