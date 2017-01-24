РФС: Шесть обращений против «Кубани» было подано в январе, дела рассмотрят 30 января
МОСКВА, 24 янв —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Шесть обращений в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС), относящихся к краснодарской «Кубани», было подано в январе, рассмотрение дел состоится 30 января, сообщили агентству «Р-Спорт» в палате по разрешению споров.
Ранее футболисты «Кубани» обратились с открытым письмом к
«Например, с 10 ноября прошлого года было подано в районе 17 заявлений по отношению к “Кубани”, но большинство дел было уже рассмотрено. В январе было шесть обращений, которые не рассматривались, и рассмотрение дел по “Кубани” будет 30 января», — сообщили в органе РФС.
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