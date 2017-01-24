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24 января 2017, 13:47 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

РФС: Шесть обращений против «Кубани» было подано в январе, дела рассмотрят 30 января

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Шесть обращений в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС), относящихся к краснодарской «Кубани», было подано в январе, рассмотрение дел состоится 30 января, сообщили агентству «Р-Спорт» в палате по разрешению споров.

Ранее футболисты «Кубани» обратились с открытым письмом к вице-премьеру правительства РФ Виталию Мутко и губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, попросив найти и привлечь к ответственности виновных в ситуации с долгами в клубе (7 месяцев по зарплате и 10 месяцев по премиальным), а также помочь найти финансирование для клуба. Позднее генеральный директор краснодарцев Геннадий Крапивка сообщил «Р-Спорт», что «Кубань» работает над привлечением спонсоров, и новый инвестор берет на себя текущие расходы, а футбольный клуб несет ответственность за долги.

«Например, с 10 ноября прошлого года было подано в районе 17 заявлений по отношению к “Кубани”, но большинство дел было уже рассмотрено. В январе было шесть обращений, которые не рассматривались, и рассмотрение дел по “Кубани” будет 30 января», — сообщили в органе РФС.

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