РФС: Шесть обращений против «Кубани» было подано в январе, дела рассмотрят 30 января

Ранее футболисты «Кубани» обратились с открытым письмом к вице-премьеру правительства РФ Виталию Мутко и губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, попросив найти и привлечь к ответственности виновных в ситуации с долгами в клубе (7 месяцев по зарплате и 10 месяцев по премиальным), а также помочь найти финансирование для клуба. Позднее генеральный директор краснодарцев Геннадий Крапивка сообщил «Р-Спорт», что «Кубань» работает над привлечением спонсоров, и новый инвестор берет на себя текущие расходы, а футбольный клуб несет ответственность за долги.

«Например, с 10 ноября прошлого года было подано в районе 17 заявлений по отношению к “Кубани”, но большинство дел было уже рассмотрено. В январе было шесть обращений, которые не рассматривались, и рассмотрение дел по “Кубани” будет 30 января», — сообщили в органе РФС.