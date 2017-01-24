«Сокол» прилетел в Адлер

Под руководством Вадима Хафизова будут работать 22 игрока.

Вратари: Артем Федоров, Владимир Сугробов;.

Защитники: Антон Ходырев, Артем Пасько, Денис Магадиев, Андрей Васянович, Андрей Семенов, Эдуард Стурки, Никита Хохлов (находящийся в аренде в кировском «Динамо»);.

Полузащитники: Руслан Паштов, Михаил Платика, Александр Мануковский, Владимир Романенко, Артем Дудолев, Алексей Хрущев, Александр Перченок, Николай Дергачев, Иван Бакланов, Владислав Шпитальный;.

Нападающие: Виталий Галыш и Алексей Домшинский. 25 января к команде присоединится Игорь Климов, проходивший просмотр в пермском «Амкаре».

У волжан запланированы три товарищеских матча. 31 января с «Балтикой», 3 февраля с «Сочи» и 6 февраля с «Амкаром-М».