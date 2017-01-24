«Сокол» прилетел в Адлер
«Сокол» прилетел в Адлер, где будет подготовку к весеннему отрезку
ФОНБЕТ-Первенства России по футболу.
Под руководством Вадима Хафизова будут работать 22 игрока.
Вратари: Артем Федоров, Владимир Сугробов;.
Защитники: Антон Ходырев, Артем Пасько, Денис Магадиев, Андрей Васянович, Андрей Семенов, Эдуард Стурки, Никита Хохлов (находящийся в аренде в кировском «Динамо»);.
Полузащитники: Руслан Паштов, Михаил Платика, Александр Мануковский, Владимир Романенко, Артем Дудолев, Алексей Хрущев, Александр Перченок, Николай Дергачев, Иван Бакланов, Владислав Шпитальный;.
Нападающие: Виталий Галыш и Алексей Домшинский. 25 января к команде присоединится Игорь Климов, проходивший просмотр в пермском «Амкаре».
У волжан запланированы три товарищеских матча. 31 января с «Балтикой», 3 февраля с «Сочи» и 6 февраля с «Амкаром-М».
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