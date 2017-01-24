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24 января 2017, 11:02 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Тосно» и «Политехника» забили друг-другу по три мяча

Сегодня состоялся очередной контрольный матч ФК «Тосно» на сборах в Турции.

В матче с румынской «Политехникой» была зафиксирована результативная ничья 3:3. Голами у «Тосно» отличились Артём Милевский, Александр Кутьин и Павел Киреенко.

Контрольный матч.
«Тосно» (Ленинградская область) — «Политехника» (Румыния) — 3:3 (2:1)
Голы: Милевский, 36; Кутьин, 38; Киреенко, 90 («Тосно») — Ciuca, 17; Sato, 49; Badic, 78 («Политехника»).

Состав «Тосно»
Первый тайм: Нигматуллин, Гарбуз, Дугалич, Абазов, Богаев, Кашчелан, Мухаметшин, Макаров, Палиенко, Кутьин, Милевский.

Второй тайм: Нигматуллин, Гарбуз, Сухарев, Дугалич (Абазов, 63), Богаев, Киреенко, Мухаметшин (Палиенко, 63), Чиркин, Причиненко, Макаров, Кутьин (Сенин, 68).

Турция, Белек. 23.01.2017.

Тосно
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