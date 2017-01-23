На просмотр в «Тамбов» прибудет нападающий из Кот-д’Ивуара

Последним клубом 20-летнего форварда был израильский «Хапоэль Ашкелон», а до этого он выступал за казахстанский «Актобе», а также молдавские «Саксан» и «Зарю». По словам Худякова, тренерский штаб «Тамбова» оценит физическое состояние ивуарийца.

Кроме того, к переходу в команду Андрея Талалаева близок защитник «Челябинска» Марат Быстров — клубы урегулируют вопросы по его трансферу.