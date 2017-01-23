Гендиректор «Кубани»: Новый инвестор клуба не готов гасить старые долги

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— Это правда, что клуб больше семи месяцев не платит зарплату игрокам?

— Давайте не будем сейчас вдаваться в подробности и задавать такие вопросы. Работа в этом направлении ведется. Руководство и клуба, и Края, и новый инвестор готовы разбираться в ситуации.

— Новый инвестор готов погасить долги?

— По старым долгам он не готов платить, однако по текущей деятельности с ним достигнута договоренность, что деньги будут выплачиваться. Второй круг мы в принципе должны прожить без каких-либо проблем.

— Однако, судя по письму, терпение у игроков уже лопнуло…

— Команда находится на сборах. Я не мог запретить футболистам писать такое письмо. Ситуация трудная, даже критическая….

— Игроки заявляют, что могут не выйти на тренировки и в дальнейшем расторгнуть контракты.

— Все в нашей жизни может быть. Но мы будем стараться, думаю, справимся.

— У вас есть уверенность, что «Кубань» не снимется с первенства ФНЛ и доиграет сезон?

— У нас есть понимаете, что мы будем доигрывать сезон. Вопрос о снятии с первенства не стоит. Мы отправили команду на первый сбор. Планируется, что она поедет и на второй. По зарплате намерены погашать долги.