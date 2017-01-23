Гендиректор «Кубани»: Новый инвестор клуба не готов гасить старые долги
Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка прокомментировал письмо игроков команды на имя президента РФС Виталия Мутко в котором они пожаловались, что уже более семи месяцев не получают зарплату. Письмо подписали 26 игроков команды, которая располагается на 14-м месте ФНЛ после 24 туров.
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Видимо, что-то случилось...
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— Это правда, что клуб больше семи месяцев не платит зарплату игрокам?
— Давайте не будем сейчас вдаваться в подробности и задавать такие вопросы. Работа в этом направлении ведется. Руководство и клуба, и Края, и новый инвестор готовы разбираться в ситуации.
— Новый инвестор готов погасить долги?
— По старым долгам он не готов платить, однако по текущей деятельности с ним достигнута договоренность, что деньги будут выплачиваться. Второй круг мы в принципе должны прожить без
— Однако, судя по письму, терпение у игроков уже лопнуло…
— Команда находится на сборах. Я не мог запретить футболистам писать такое письмо. Ситуация трудная, даже критическая….
— Игроки заявляют, что могут не выйти на тренировки и в дальнейшем расторгнуть контракты.
— Все в нашей жизни может быть. Но мы будем стараться, думаю, справимся.
— У вас есть уверенность, что «Кубань» не снимется с первенства ФНЛ и доиграет сезон?
— У нас есть понимаете, что мы будем доигрывать сезон. Вопрос о снятии с первенства не стоит. Мы отправили команду на первый сбор. Планируется, что она поедет и на второй. По зарплате намерены погашать долги.
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