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23 января 2017, 20:10 | Футбол: Первый дивизион | Спорт-Экспресс

Гендиректор «Кубани»: Новый инвестор клуба не готов гасить старые долги

Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка прокомментировал письмо игроков команды на имя президента РФС Виталия Мутко в котором они пожаловались, что уже более семи месяцев не получают зарплату. Письмо подписали 26 игроков команды, которая располагается на 14-м месте ФНЛ после 24 туров.

Генеральный директор Кубани Геннадий <span class=error>Крапивка</span> прокомментировал письмо игроков команды на имя президента <span class=error>РФС</span> Виталия <span class=error>Мутко</span> в котором они пожаловались что уже более семи месяцев не получают зарплату. Письмо подписали 26 игроков команды которая располагается на 14-м месте <span class=error>ФНЛ</span> после 24 туров. Увеличить
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— Это правда, что клуб больше семи месяцев не платит зарплату игрокам?

— Давайте не будем сейчас вдаваться в подробности и задавать такие вопросы. Работа в этом направлении ведется. Руководство и клуба, и Края, и новый инвестор готовы разбираться в ситуации.

— Новый инвестор готов погасить долги?

— По старым долгам он не готов платить, однако по текущей деятельности с ним достигнута договоренность, что деньги будут выплачиваться. Второй круг мы в принципе должны прожить без каких-либо проблем.

— Однако, судя по письму, терпение у игроков уже лопнуло…

— Команда находится на сборах. Я не мог запретить футболистам писать такое письмо. Ситуация трудная, даже критическая….

— Игроки заявляют, что могут не выйти на тренировки и в дальнейшем расторгнуть контракты.

— Все в нашей жизни может быть. Но мы будем стараться, думаю, справимся.

— У вас есть уверенность, что «Кубань» не снимется с первенства ФНЛ и доиграет сезон?

— У нас есть понимаете, что мы будем доигрывать сезон. Вопрос о снятии с первенства не стоит. Мы отправили команду на первый сбор. Планируется, что она поедет и на второй. По зарплате намерены погашать долги.

Кубань
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