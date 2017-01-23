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23 января 2017, 18:04 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Геннадий Голубин возглавит селекцию в «Динамо»

МОСКВА, 23 янв — Р-Спорт. Геннадий Голубин займет должность главного селекционера в московском футбольном клубе «Динамо», сообщается на официальном сайте «бело-голубых».

Ранее, с 2006 по 2010 год, Голубин работал в «Динамо» и, как отмечается на клубном сайте, был причастен к последнему успеху команды — бронзовым медалям чемпионата России в 2008 году.

«Геннадий Голубин имеет богатый управленческий опыт в различных футбольных структурах и зарекомендовал себя в качестве эффективного футбольного специалиста. Футбольный клуб “Динамо” приветствует Геннадия Геннадьевича в своих рядах и рассчитывает на его футбольный руководящий опыт», — говорится в сообщении.

После 24 туров «Динамо» возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, на пять баллов опережая ближайшего преследователя — «Тосно».

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