Геннадий Голубин возглавит селекцию в «Динамо»

Ранее, с 2006 по 2010 год, Голубин работал в «Динамо» и, как отмечается на клубном сайте, был причастен к последнему успеху команды — бронзовым медалям чемпионата России в 2008 году.

«Геннадий Голубин имеет богатый управленческий опыт в различных футбольных структурах и зарекомендовал себя в качестве эффективного футбольного специалиста. Футбольный клуб “Динамо” приветствует Геннадия Геннадьевича в своих рядах и рассчитывает на его футбольный руководящий опыт», — говорится в сообщении.

После 24 туров «Динамо» возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, на пять баллов опережая ближайшего преследователя — «Тосно».