Максим Майрович: Будем работать над завершающей стадией атак

— Хороший спарринг, в котором мы, я считаю, как минимум не уступили сопернику, — отметил форвард желто-зеленых. —.

Старались играть в свою игру, комбинировать, могли забить больше, чем один мяч.

— К этому контрольному матчу команда подошла на фоне серьезных физических нагрузок. Это чувствовалось по ходу игры?

— Это только первая игра на сборах, поэтому, конечно, наше состояние еще не оптимально. При этом тренерский штаб немного разгрузил нас накануне: за день до матча отрабатывали тактику, стандартные положения, что, конечно, не так энергозатратно, как бега. Старались поддерживать хороший темп на протяжении всего матча, лично я чувствовал себя нормально.

— По ходу матча азербайджанские судьи не во всех моментах прочно держали нити игры в своих руках, и страсти порой накалялись…

— Да, была пара непонятных решений… Но это сборы, всякое бывает: класс арбитров, как и класс соперников, может разниться. При этом мы в первую очередь должны быть сконцентрированы на своей игре, том, как ее улучшить, не размениваться на второстепенные факторы.

— Показалось, во второй половине второго тайма наш более молодой состав, вышедший после перерыва, полностью освоился на поле и стал действовать намного более уверенно. Как игра смотрелась изнутри?