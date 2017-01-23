Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/28522289/
23 января 2017, 16:01 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Максим Майрович: Будем работать над завершающей стадией атак

В воскресенье 22 января, на следующий день после стартового контрольного матча турецкого сбора, футболисты «Кубани» продолжили работать в двухразовом режиме. Утром — занятие на поле, после обеда — силовая тренировка в тренажерном зале. По пути к тренировочной поляне желто-зеленых ход и результат прошедшего матча прокомментировал нападающий Максим Майрович.

— Хороший спарринг, в котором мы, я считаю, как минимум не уступили сопернику, — отметил форвард желто-зеленых. —.

Старались играть в свою игру, комбинировать, могли забить больше, чем один мяч.

— К этому контрольному матчу команда подошла на фоне серьезных физических нагрузок. Это чувствовалось по ходу игры?

— Это только первая игра на сборах, поэтому, конечно, наше состояние еще не оптимально. При этом тренерский штаб немного разгрузил нас накануне: за день до матча отрабатывали тактику, стандартные положения, что, конечно, не так энергозатратно, как бега. Старались поддерживать хороший темп на протяжении всего матча, лично я чувствовал себя нормально.

— По ходу матча азербайджанские судьи не во всех моментах прочно держали нити игры в своих руках, и страсти порой накалялись…

— Да, была пара непонятных решений… Но это сборы, всякое бывает: класс арбитров, как и класс соперников, может разниться. При этом мы в первую очередь должны быть сконцентрированы на своей игре, том, как ее улучшить, не размениваться на второстепенные факторы.

— Показалось, во второй половине второго тайма наш более молодой состав, вышедший после перерыва, полностью освоился на поле и стал действовать намного более уверенно. Как игра смотрелась изнутри?

— На мой взгляд, мы старались гнуть свою линию, контролировать мяч, конструировать свои атаки, создавать моменты. Чуть-чуть не хватило в завершающей стадии, над этим будем работать. У соперника во втором тайме было две контратаки, когда мы немного потеряли концентрацию в защите, после одной из них они отыгрались. По моему мнению, мы были ближе к победе.

Кубань
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости
23 Января

Таблица трансферов ФНЛ на 23 января

Молодая "Евпатория" – футбольная столица Крыма

С думами об отпуске