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23 января 2017, 12:45 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Нефтехимик» сыграл вничью с «Пандурием»

«Нефтехимик», находящийся на учебно-тренировочном сборе в Анталии, провел второй контрольный матч.

Соперником выступил румынский «Пандурий», выступающий в Румынской Лиге I.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Пандурий» (Тыргу-Жиу, Румыния) — 0:0 (0:0).

«Нефтехимик» 1 тайм: Книга, Сурков, Кобахидзе, Сорокин, Корнилов, Воронкин, Маляка, Гелоян, Бойчук, Бабырь, Галиакберов.

«Нефтехимик» 2 тайм: Комаров, Харебава, Тараканов, Морозов, Корнилов (Сурков, 60), Петролай, Давлатов, Муллин, Матяш (Шония, 80), Кортава, Галиакберов (Чадов, 60).

22 января, г. Анталья.

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