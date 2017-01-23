«Нефтехимик» сыграл вничью с «Пандурием»
«Нефтехимик», находящийся на
учебно-тренировочном сборе в Анталии, провел второй контрольный матч.
Соперником выступил румынский «Пандурий», выступающий в Румынской Лиге I.
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Пандурий» (Тыргу-Жиу, Румыния) — 0:0 (0:0).
«Нефтехимик» 1 тайм: Книга, Сурков, Кобахидзе, Сорокин, Корнилов, Воронкин, Маляка, Гелоян, Бойчук, Бабырь, Галиакберов.
«Нефтехимик» 2 тайм: Комаров, Харебава, Тараканов, Морозов, Корнилов (Сурков, 60), Петролай, Давлатов, Муллин, Матяш (Шония, 80), Кортава, Галиакберов (Чадов, 60).
22 января, г. Анталья.
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