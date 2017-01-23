Определились соперники «Тамбова» на сборе в Крымске

Свою первую игру на южном сборе подопечные Андрея Талалаева проведут 27-го января с командой «Афипс» (Краснодарский край), представляющую зону «ЮГ» Второго дивизиона. 30-го января «Тамбов» сыграет с дублем московского «Динамо», а 2-го февраля с «Краснодаром-2». Примечательно, что с «Афипсом» и молодыми «быками» наша команда уже встречалась на зимних сборах 2015 года. Сначала «Тамбов» крупно обыграл «Краснодар-2» (4:1), а следом с аналогичным результатом уступил команде из поселка Афипский.

Завершится крымский сбор 4-го февраля матчем с командой «Бананц», выступающей в Высшей лиге чемпионата Армении. «Бананц» — чемпион своей страны сезона 2013/2014, обладатель Кубка Армении (2015/2016). В текущем первенстве команда занимает пятую строчку, а в начале сезона имела и еврокубковый опыт, уступив в квалификации Лиги Европы кипрской «Омонии» по сумме двух матчей.