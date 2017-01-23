«Шинник» отправился на сбор в Турцию
Ярославский «Шинник» отправляется в Турцию, где проведёт второй
учебно-тренировочный сбор в рамках подготовки к весенней части первенства ФНЛ.
Об этом сообщает
На турецкий сбор отправились 26 футболистов.
Вратари: Малышев, Яшин, Лантратов.
Защитники: Алли Ндри, Цховребов, Царикаев, Евсеев, Никитинский, Чистяков и возвратившийся в команду Гоцук.
Полузащитники: Митасов, Мугинов, Дзахов, Султонов, Ятченко, Айрапетян, Сиротов, Бетюжнов, Нетфулин, Ослоновский, Троянов.
Нападающие: Земсков, Низамутдинов, Лаук, Подоляк, Белов.
«Шинник» проведёт в Турции два контрольных матча. 30 января ярославцы сыграют против «СКА-Хабаровска», а 3 февраля — с «Томью».
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