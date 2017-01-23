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23 января 2017, 11:30 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Шинник» отправился на сбор в Турцию

Ярославский «Шинник» отправляется в Турцию, где проведёт второй учебно-тренировочный сбор в рамках подготовки к весенней части первенства ФНЛ.

Об этом сообщает пресс-служба клуба. В Турции «Шинник» будет работать до 4 февраля.

На турецкий сбор отправились 26 футболистов.

Вратари: Малышев, Яшин, Лантратов.
Защитники: Алли Ндри, Цховребов, Царикаев, Евсеев, Никитинский, Чистяков и возвратившийся в команду Гоцук.
Полузащитники: Митасов, Мугинов, Дзахов, Султонов, Ятченко, Айрапетян, Сиротов, Бетюжнов, Нетфулин, Ослоновский, Троянов.
Нападающие: Земсков, Низамутдинов, Лаук, Подоляк, Белов.

«Шинник» проведёт в Турции два контрольных матча. 30 января ярославцы сыграют против «СКА-Хабаровска», а 3 февраля — с «Томью».

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