«Шинник» отправился на сбор в Турцию

Об этом сообщает пресс-служба клуба. В Турции «Шинник» будет работать до 4 февраля.



На турецкий сбор отправились 26 футболистов.



Вратари: Малышев, Яшин, Лантратов.

Защитники: Алли Ндри, Цховребов, Царикаев, Евсеев, Никитинский, Чистяков и возвратившийся в команду Гоцук.

Полузащитники: Митасов, Мугинов, Дзахов, Султонов, Ятченко, Айрапетян, Сиротов, Бетюжнов, Нетфулин, Ослоновский, Троянов.

Нападающие: Земсков, Низамутдинов, Лаук, Подоляк, Белов.



«Шинник» проведёт в Турции два контрольных матча. 30 января ярославцы сыграют против «СКА-Хабаровска», а 3 февраля — с «Томью».