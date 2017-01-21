«Динамо» победило лидера чемпионата Молдавии благодаря голу Луценко
«Динамо» победило молдавский клуб «Милсами» в контрольном матче.
Встреча завершилась со счетом 1:0.
На 89-й минуте Люк Уилкшир вырезал передачу на Евгения Луценко, который сильно пробил мимо вратаря.
«Динамо» (1-й тайм): Шунин, Козлов, Хольмен, Белоруков, Морозов, А. Терехов, Соснин, Зотов, Маркелов, Панченко, Бечирай.
«Динамо» (2-й тайм): Нарубин, Уилкшир, Рыков, Калугин, Сарамутин, Сапета, Кузьмин, Катрич, Темников, Луценко, Погребняк.
«Милсами» лидирует в чемпионате Молдавии, набрав 43 очка в 17 матчах.
Контрольный матч.
«Динамо» (Россия) — «Милсами» (Молдавия) — 1:0.
Гол: Луценко, 89 (1:0).
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