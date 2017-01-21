Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/28506773/
21 января 2017, 19:00 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Динамо» победило лидера чемпионата Молдавии благодаря голу Луценко

«Динамо» победило молдавский клуб «Милсами» в контрольном матче.

Встреча завершилась со счетом 1:0.

На 89-й минуте Люк Уилкшир вырезал передачу на Евгения Луценко, который сильно пробил мимо вратаря.

«Динамо» (1-й тайм): Шунин, Козлов, Хольмен, Белоруков, Морозов, А. Терехов, Соснин, Зотов, Маркелов, Панченко, Бечирай.

«Динамо» (2-й тайм): Нарубин, Уилкшир, Рыков, Калугин, Сарамутин, Сапета, Кузьмин, Катрич, Темников, Луценко, Погребняк.

«Милсами» лидирует в чемпионате Молдавии, набрав 43 очка в 17 матчах.

Контрольный матч.
«Динамо» (Россия) — «Милсами» (Молдавия) — 1:0.
Гол: Луценко, 89 (1:0).

Динамо М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России