Дмитрий Каюмов присоединился к «Факелу»

Наших игроков снова ждала получасовая работа в тренажёрном зале и гладкий бег вокруг тренировочных полей базы, на этот раз — на расстояние пять с половиной километров, который длился чуть более 40 минут.

В занятии команды в числе прочих принял участие восстанавливающийся после травмы защитник Алексей Курилов, которому медики с сегодняшнего дня разрешили беговую работу. Кроме того, участвовал в тренировке команды потенциальный новичок «Факела», атакующий полузащитник Дмитрий Каюмов (родился 11.05.1992 г, рост 173 см, вес 57 кг), воспитанник столичного «Спартака», заявленный в текущем сезоне в качестве нападающего ФК «Тамбов».