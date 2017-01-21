Дмитрий Каюмов присоединился к «Факелу»
20 января футболисты «Факела» провели очередной, пятый по счёту тренировочный день на базе в Тенистом.
Наших игроков снова ждала получасовая работа в тренажёрном зале и гладкий бег вокруг тренировочных полей базы, на этот раз — на расстояние пять с половиной километров, который длился чуть более 40 минут.
В занятии команды в числе прочих принял участие восстанавливающийся после травмы защитник Алексей Курилов, которому медики с сегодняшнего дня разрешили беговую работу. Кроме того, участвовал в тренировке команды потенциальный новичок «Факела», атакующий полузащитник Дмитрий Каюмов (родился
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