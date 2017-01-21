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21 января 2017, 13:59 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Дмитрий Каюмов присоединился к «Факелу»

20 января футболисты «Факела» провели очередной, пятый по счёту тренировочный день на базе в Тенистом.

Наших игроков снова ждала получасовая работа в тренажёрном зале и гладкий бег вокруг тренировочных полей базы, на этот раз — на расстояние пять с половиной километров, который длился чуть более 40 минут.

В занятии команды в числе прочих принял участие восстанавливающийся после травмы защитник Алексей Курилов, которому медики с сегодняшнего дня разрешили беговую работу. Кроме того, участвовал в тренировке команды потенциальный новичок «Факела», атакующий полузащитник Дмитрий Каюмов (родился 11.05.1992 г, рост 173 см, вес 57 кг), воспитанник столичного «Спартака», заявленный в текущем сезоне в качестве нападающего ФК «Тамбов».

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