Константин Гарбуз: Соскучились немножко друг по другу

— Костя, как настроение на сборах, после отпуска и январского мини-отпуска?

— Настроение отличное, отдохнули, дома время с родственниками провели, соскучились немножко друг по другу и с боевым настроем начали подготовку к весенней части чемпионата.



— Интенсивность нагрузки на сборах, тренировочного процесса, она по силам игрокам?

— Интенсивность и сама нагрузка, конечно, выше, чем когда идёт чемпионат, но мы к этому готовились, знаем, что на сборах всегда тяжело, на отпуск получили индивидуальные задания и все приехали готовыми к тяжёлым тренировкам.



— В Турции дождит, насколько это вмешивается в тренировочный процесс?

— Дождь был только 3 дня и то, он никак не повлиял на занятия, поля здесь хорошие справляются с осадками. А так, погода — хорошая, для подготовки в самый раз, не холодно и не жарко.



— Среди соперников по контрольным матчам международные клубы, с которыми «Тосно» не приходилось ранее встречаться. В чем особенность подготовки к таким играм?

— На данном этапе неважно, кто будет соперником, играем на фоне усталости, каждый день по две тренировки. Специально к матчу не готовимся, идёт подготовка к сезону, где каждый матч будет очень важен, но конечно и в товарищеских играх всегда хочется только выигрывать!



— Встречали здесь кого-то из знакомых в других командах, тренирующихся в Турции?

— В нашем отеле нет русских команд, а в соседних отелях много наших земляков. Но времени для встреч нет, все устают, переписываемся, в основном, в интернете. Бывает, что встречаемся в аэропорту, когда улетаем или прилетаем на сборы, например, сюда летели с «Амкаром», увидел ребят, с которыми давно знаком.



— Следующий спарринг-партнер «Тосно» — румынская команда, против которой играл в чемпионате Артем Милевский. Успели уже с ним поговорить на эту тему?

— Нет, с Артемом не обсуждали эту команду, может перед самой игрой он расскажет какие-то их секреты. Уже не в первый раз буду играть с румынскими командами на сборах и знаю, что там всегда техничные и быстрые футболисты, и думаю, что матч будет интересным!



— Новобранцы клуба, как процесс их вливания в коллектив?

— Новички хорошо чувствуют себя в команде, ведь у нас дружный коллектив, всегда каждый готов подсказать и помочь, в чем нужно. Ильнура я знаю уже давно, вместе играли за «Факел», так что ему сразу было с кем пообщаться (улыбается).



— Как проводите вечера, после тренировок, когда выдается свободное время?