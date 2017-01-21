Константин Гарбуз: Соскучились немножко друг по другу
Наша команда завершила недельный цикл тренировок на первом
учебно-тренировочном сборе, проходящем в Турции, провела первый контрольный матч. Своими впечатлениями делится защитник Константин Гарбуз.
— Костя, как настроение на сборах, после отпуска и январского
— Настроение отличное, отдохнули, дома время с родственниками провели, соскучились немножко друг по другу и с боевым настроем начали подготовку к весенней части чемпионата.
— Интенсивность нагрузки на сборах, тренировочного процесса, она по силам игрокам?
— Интенсивность и сама нагрузка, конечно, выше, чем когда идёт чемпионат, но мы к этому готовились, знаем, что на сборах всегда тяжело, на отпуск получили индивидуальные задания и все приехали готовыми к тяжёлым тренировкам.
— В Турции дождит, насколько это вмешивается в тренировочный процесс?
— Дождь был только 3 дня и то, он никак не повлиял на занятия, поля здесь хорошие справляются с осадками. А так, погода — хорошая, для подготовки в самый раз, не холодно и не жарко.
— Среди соперников по контрольным матчам международные клубы, с которыми «Тосно» не приходилось ранее встречаться. В чем особенность подготовки к таким играм?
— На данном этапе неважно, кто будет соперником, играем на фоне усталости, каждый день по две тренировки. Специально к матчу не готовимся, идёт подготовка к сезону, где каждый матч будет очень важен, но конечно и в товарищеских играх всегда хочется только выигрывать!
— Встречали здесь
— В нашем отеле нет русских команд, а в соседних отелях много наших земляков. Но времени для встреч нет, все устают, переписываемся, в основном, в интернете. Бывает, что встречаемся в аэропорту, когда улетаем или прилетаем на сборы, например, сюда летели с «Амкаром», увидел ребят, с которыми давно знаком.
— Следующий
— Нет, с Артемом не обсуждали эту команду, может перед самой игрой он расскажет
— Новобранцы клуба, как процесс их вливания в коллектив?
— Новички хорошо чувствуют себя в команде, ведь у нас дружный коллектив, всегда каждый готов подсказать и помочь, в чем нужно. Ильнура я знаю уже давно, вместе играли за «Факел», так что ему сразу было с кем пообщаться (улыбается).
— Как проводите вечера, после тренировок, когда выдается свободное время?
— К вечеру накапливается усталость, после ужина
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