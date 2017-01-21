Основа «Тамбова» разобралась с дублем

Подопечные Андрея Талалаева провели полноценную «двухсторонку», в которой команда «оранжевых», чей состав был приближен к основному, переиграла команду «зеленых» со счетом 2:1.

В первом тайме дублем у победителей отметился Александр Алумона. Сначала он реализовал пенальти, заработанного Валерием Сорокиным, а чуть позже расстрелял ворота из центра штрафной, воспользовавшись ошибкой защитника. «Зеленым» удалось отыграть один мяч во втором тайме — Никита Андреев здорово пробил в угол в противоход Денису Вавилину.

Состав «оранжевых»: Вавилин, Шляков, Михалев, Столяренко, Рыбин, Поярков (Дутов), Трусевич, Сорокин, Шевчук, Алумона, Часовских.

Состав «зеленых»: Вялов (Баженов), Шабанов, игрок на просмотре, игрок на просмотре, игрок на просмотре, Дутов (Поярков), Григорян (Лазуткин), игрок на просмотре, Заробеков, Дорожкин, Андреев (Мызгин).

По итогам прошедшего сбора тренерский штаб нашей команды сформировал список футболистов, которые отправятся в Крымск, где с 24-го января по 5-февраля пройдет второй этап подготовительной работы «Тамбова». Отметим, что право работать дальше с главной командой своей игрой заслужили три местных воспитанника «Академии Футбола» — Искандар Заробеков (1995 г. р.), Максим Лазуткин (1999 г. р.) и Владислав Мызгин (1996 г. р.), получивший приглашение на просмотр сразу после первого спарринга с молодежным составом.

В Крымске у футбольного клуба «Тамбов» будут запланированы четыре контрольных матча. Соперники и точные даты проведения игр будут сообщены позднее.