«Амкар» готов купить голкипера «Балтики» за 2,5 млн рублей
В разгаре первый подготовительный сбор «Балтики» к весенней части
ФОНБЕТ-Первенства России среди клубов ФНЛ.
Футболисты тренируются в двухразовом режиме — утром
Единственное исключение — сегодняшний день. В пятницу, 20 января, состоялась только одна тренировка, после которой игрокам была предоставлена возможность снять накопившуюся усталость в бане на клубной базе «Сокол».
Вместе с главной командой тренируется большая группа молодежи, в том числе местные воспитанники 1999 года рождения.
Прояснилась ситуация с Денисом Вамбольтом. Напомним, еще в конце прошлого года клуб российской
Руководители и тренеры «Балтики» пошли навстречу 21-летнему голкиперу.
«Очень хочется воспользоваться предоставленным шансом и закрепиться в команде элитного дивизиона, — признался Денис Вамбольт. — Думаю, это мечта любого футболиста. Но если не подойду “Амкару”, то с радостью вернусь в “Балтику” — в свою родную команду».
Добавим, что в контракте с воспитанником ДЮСШ г. Балтийска прописана точная цифра «отступных». Это порядка двух с половиной миллионов рублей. Такую сумму должен будет перевести «Амкар» калининградской «Балтике», в случае если тренеров пермяков устроит уровень мастерства нашего стража ворот.
Денису Вамбольту предстоит участие в сборе «Амкара», который с 21-го по 31-е января пройдет в Турции.
Что касается «Балтики», то команда будет тренироваться в Калининграде до 26 января включительно. Ее подготовка находится под пристальным вниманием местных СМИ. Журналисты порядка шести газет, телеканалов и
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter