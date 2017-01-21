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21 января 2017, 11:34 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Амкар» готов купить голкипера «Балтики» за 2,5 млн рублей

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

В разгаре первый подготовительный сбор «Балтики» к весенней части ФОНБЕТ-Первенства России среди клубов ФНЛ.

Футболисты тренируются в двухразовом режиме — утром технико-тактические занятия (либо на стадионе «Сельма», либо на «Балтике»), после обеда — работа над повышением функциональных возможностей (тренировки на силовых тренажерах).

Единственное исключение — сегодняшний день. В пятницу, 20 января, состоялась только одна тренировка, после которой игрокам была предоставлена возможность снять накопившуюся усталость в бане на клубной базе «Сокол».

Вместе с главной командой тренируется большая группа молодежи, в том числе местные воспитанники 1999 года рождения.

Прояснилась ситуация с Денисом Вамбольтом. Напомним, еще в конце прошлого года клуб российской премьер-лиги «Амкар» (Пермь) официально пригласил нашего вратаря на просмотр.

Руководители и тренеры «Балтики» пошли навстречу 21-летнему голкиперу.

«Очень хочется воспользоваться предоставленным шансом и закрепиться в команде элитного дивизиона, — признался Денис Вамбольт. — Думаю, это мечта любого футболиста. Но если не подойду “Амкару”, то с радостью вернусь в “Балтику” — в свою родную команду».

Добавим, что в контракте с воспитанником ДЮСШ г. Балтийска прописана точная цифра «отступных». Это порядка двух с половиной миллионов рублей. Такую сумму должен будет перевести «Амкар» калининградской «Балтике», в случае если тренеров пермяков устроит уровень мастерства нашего стража ворот.

Денису Вамбольту предстоит участие в сборе «Амкара», который с 21-го по 31-е января пройдет в Турции.

Что касается «Балтики», то команда будет тренироваться в Калининграде до 26 января включительно. Ее подготовка находится под пристальным вниманием местных СМИ. Журналисты порядка шести газет, телеканалов и интернет-порталов уже побывали в стане команды, пообщались с тренерами и игроками.

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