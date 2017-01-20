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20 января 2017, 19:37 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Футболисты «Мордовии» всё ещё не возобновили подготовку к сезону

Игроки «Мордовии» по-прежнему не возобновили подготовку к сезону, хотя первоначально команда должна была собраться 12 января, сообщает Sportbox.

Ранее футболисты письменно уведомили руководство клуба из Саранска о том, что не намерены приступать к тренировкам, пока не будут выплачены долги по зарплате.

По информации источника, до 23 января «Мордовия» должна рассчитаться с футболистами. Если этого произойдёт, команда отправится в Крым. При этом о сроках проведения сбора игрокам пока никто не объявлял.

«Мордовия» после 24 туров располагается на 18-й строчке в таблице Футбольной национальной лиги.

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