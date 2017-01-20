Защитник курского «Авангарда» продолжит карьеру в «Тосно»

Как сообщает официальный сайт команды из Курска, контракт 19-летнего футболиста с «Тосно» рассчитан на три с половиной года. Ранее защитник находился у тосненцев на просмотре и на сборе подопечных Дмитрия Парфенова в Турции принял участие в товарищеском матче против «Нефтчи» (2:2).

Никитин выступал за «Авангард» с лета 2016 года. Во втором дивизионе защитник провел 15 матчей. До этого он играл в молодежном составе «Локомотива». Вместе с железнодорожниками Никитин выиграл молодежное первенство России в сезоне 2015/2016.

Напомним, «Тосно» занимает в ФНЛ второе место после 24 туров, имея в активе 49 очков. «Авангард», набрав в 16 играх 31 очко, идет на первой позиции в зоне «Центр» второго дивизиона.