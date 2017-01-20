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https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/28498023/
20 января 2017, 16:56 | Футбол: Первый дивизион | Советский спорт

Защитник курского «Авангарда» продолжит карьеру в «Тосно»

Курский «Авангард», лидирующий в зоне «Центр» первенства ПФЛ, договорился с «Тосно» о трансфере защитника Дениса Никитина в клуб ФНЛ.

Как сообщает официальный сайт команды из Курска, контракт 19-летнего футболиста с «Тосно» рассчитан на три с половиной года. Ранее защитник находился у тосненцев на просмотре и на сборе подопечных Дмитрия Парфенова в Турции принял участие в товарищеском матче против «Нефтчи» (2:2).

Никитин выступал за «Авангард» с лета 2016 года. Во втором дивизионе защитник провел 15 матчей. До этого он играл в молодежном составе «Локомотива». Вместе с железнодорожниками Никитин выиграл молодежное первенство России в сезоне 2015/2016.

Напомним, «Тосно» занимает в ФНЛ второе место после 24 туров, имея в активе 49 очков. «Авангард», набрав в 16 играх 31 очко, идет на первой позиции в зоне «Центр» второго дивизиона.

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