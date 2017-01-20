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20 января 2017, 0:58 | Футбол: Первый дивизион | Спорт-Экспресс

«Тосно» подписал воспитанника ЦСКА

Один из лидеров ФНЛ «Тосно» подписал контракт с защитником Денисом Никитиным.

Соглашение с 19-летним футболистом, который в январе находился на просмотре в команде, рассчитано на 3,5 года. Последние полгода Никитин, являющийся воспитанником ЦСКА (тренер Денис Первушин), провел в составе курского «Авангарда».

— Очень рад стать частью такого клуба как «Тосно». Перед ним стоят серьезные задачи, приложу максимум усилий и постараюсь быть полезным своей новой команде, — сказал Никитин. Также хотел бы поблагодарить руководство и весь коллектив курского «Авангарда», где я провел первую часть нынешнего сезона, и пожелать команде сохранить лидирующие позиции во втором круге.

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