«Тосно» подписал воспитанника ЦСКА

Соглашение с 19-летним футболистом, который в январе находился на просмотре в команде, рассчитано на 3,5 года. Последние полгода Никитин, являющийся воспитанником ЦСКА (тренер Денис Первушин), провел в составе курского «Авангарда».

— Очень рад стать частью такого клуба как «Тосно». Перед ним стоят серьезные задачи, приложу максимум усилий и постараюсь быть полезным своей новой команде, — сказал Никитин. Также хотел бы поблагодарить руководство и весь коллектив курского «Авангарда», где я провел первую часть нынешнего сезона, и пожелать команде сохранить лидирующие позиции во втором круге.