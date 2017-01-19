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19 января 2017, 21:29 | Футбол: Первый дивизион | Советский спорт

Рязанцев проводит сбор с «Зенитом-2»

Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев занимается на сборе со второй командой петербургского клуба.

Футболист включен в стартовый состав команды на матч с испанским «Кадисом Б».

Напомним, Александр Рязанцев перешел в «Зенит» из «Рубина» в 2014 году и подписал контракт на четыре года. В составе петербургского клуба футболист провел 58 матчей и забил три гола. В 2016 году Рязанцев на правах аренды играл в «Урале» и провел за команду 11 матчей.

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