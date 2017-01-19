Рязанцев проводит сбор с «Зенитом-2»

Футболист включен в стартовый состав команды на матч с испанским «Кадисом Б».

Напомним, Александр Рязанцев перешел в «Зенит» из «Рубина» в 2014 году и подписал контракт на четыре года. В составе петербургского клуба футболист провел 58 матчей и забил три гола. В 2016 году Рязанцев на правах аренды играл в «Урале» и провел за команду 11 матчей.