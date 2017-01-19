«Енисей» наметил пять контрольных матчей на первом сборе

Первым соперником станет пятая команда Казахстана — «Окжетпес». Кроме того, запланированы игры с участником Лиги Европы 2013/2014 карагандинским «Шахтёром», лидером чемпионата Молдовы «Милсами», многократным чемпионом Таджикистана «Истиклолом» и четвертой командой Чехии «Фаставом».

При необходимости будет проведен еще один дополнительный поединок, соперник определится позднее. Время каждого матча будет сообщено заблаговременно до игры.