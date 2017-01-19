«Енисей» наметил пять контрольных матчей на первом сборе
На первом
учебно-тренировочном сборе, который пройдет в турецкой Анталье с 18 января по 3 февраля, футболисты «Енисея» проведут контрольные матчи с пятью командами.
Первым соперником станет пятая команда Казахстана — «Окжетпес». Кроме того, запланированы игры с участником Лиги Европы 2013/2014 карагандинским «Шахтёром», лидером чемпионата Молдовы «Милсами», многократным чемпионом Таджикистана «Истиклолом» и четвертой командой Чехии «Фаставом».
При необходимости будет проведен еще один дополнительный поединок, соперник определится позднее. Время каждого матча будет сообщено заблаговременно до игры.
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