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19 января 2017, 21:33 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Енисей» наметил пять контрольных матчей на первом сборе

На первом учебно-тренировочном сборе, который пройдет в турецкой Анталье с 18 января по 3 февраля, футболисты «Енисея» проведут контрольные матчи с пятью командами.

Первым соперником станет пятая команда Казахстана — «Окжетпес». Кроме того, запланированы игры с участником Лиги Европы 2013/2014 карагандинским «Шахтёром», лидером чемпионата Молдовы «Милсами», многократным чемпионом Таджикистана «Истиклолом» и четвертой командой Чехии «Фаставом».

При необходимости будет проведен еще один дополнительный поединок, соперник определится позднее. Время каждого матча будет сообщено заблаговременно до игры.

Енисей
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