Экс-хавбек «Кубани» тренируется с «Балтикой»
В расположение калининградской «Балтики» находится полузащитник Антон Секрет.
24-летний хавбек наиболее известен по выступлениям за «Кубань». Он долгое время защищал цвета молодежной команды краснодарцев, а также провел три матча в РФПЛ.
Также Секрет защищал цвета «Волгаря» и «Краснодара-2000», где работал под руководством нынешнего главного тренера «Балтики» Игоря Захаряка. В то же время калининградскую команду по семейным обстоятельствам покинул опытный полузащитник Роман Славнов.
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