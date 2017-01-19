Экс-хавбек «Кубани» тренируется с «Балтикой»

24-летний хавбек наиболее известен по выступлениям за «Кубань». Он долгое время защищал цвета молодежной команды краснодарцев, а также провел три матча в РФПЛ.

Также Секрет защищал цвета «Волгаря» и «Краснодара-2000», где работал под руководством нынешнего главного тренера «Балтики» Игоря Захаряка. В то же время калининградскую команду по семейным обстоятельствам покинул опытный полузащитник Роман Славнов.