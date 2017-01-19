Экс-спартакавец Дмитрий Каюмов перейдет в воронежский «Факел»

Экс-спартакавец Дмитрий Каюмов перейдет из ФК «Тамбов» в воронежский «Факел», сообщил Sportbox со ссылкой на спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова в четверг, 19 января. В сезоне-2016/17 полузащитник провел за тамбовчан отыграл восемь матчей.

По словам Худякова, 25-летний Дмитрий Каюмов расторг контракт с «Тамбовом» по обоюдному согласию сторон.

— Дима — классный парень и хороший футболист, но у нас он имел мало игровой практики. А Каюмов хочет играть. Благодарим его за сотрудничество и желаем успехов в «Факеле», — процитировал Sportbox Павла Худякова.

В пресс-службе воронежского «Факела» информацию о переходе Каюмова не подтвердили, но и не опровергли. Официальная информация появится на сайте клуба в период с 21 по 23 января, заверил руководитель отдела по связям с общественностью и СМИ «Факела» Сергей Постников.

Ранее стало известно о том, что другой экс-спартакавец Александр Козлов ушел из «Факела» в «Окжетпес», сообщил официальный сайт казахстанского клуба. Трудовое соглашение крайнего полузащитника рассчитано на один год. Козлов заявил, что его уход из «Факела» связан с нехваткой игровой практики.

Справка РИА «Воронеж»

Дмитрий Каюмов родился 11 мая 1992 года в городе Реутов, в Московской области. В школе московского «Спартака» начал заниматься в 1998 году. Дебютировал в матче премьер-лиги в 2011 году, и в первом же матче забил гол.

С 2011 по 2013 годы играл за московский «Спартак», после — за пермский «Амкар», столичный «Спартак-2», в 2016 году перешел в «Тамбов».