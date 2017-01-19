Экс-спартакавец Дмитрий Каюмов перейдет в воронежский «Факел»
Полузащитник расторг контракт с «Тамбовом».
По словам Худякова, 25-летний Дмитрий Каюмов расторг контракт с «Тамбовом» по обоюдному согласию сторон.
— Дима — классный парень и хороший футболист, но у нас он имел мало игровой практики. А Каюмов хочет играть. Благодарим его за сотрудничество и желаем успехов в «Факеле», — процитировал Sportbox Павла Худякова.
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Ранее стало известно о том, что другой
Справка РИА «Воронеж»
Дмитрий Каюмов родился 11 мая 1992 года в городе Реутов, в Московской области. В школе московского «Спартака» начал заниматься в 1998 году. Дебютировал в матче
С 2011 по 2013 годы играл за московский «Спартак», после — за пермский «Амкар», столичный «Спартак-2», в 2016 году перешел в «Тамбов».
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