Воронежский «Факел» опроверг сообщения о финансовых проблемах
Клуб имеет «только текущие задолженности».
Воронежский «Факел» не имеет серьезных финансовых проблем, заявила гендиректор клуба Ирина Петрова в беседе с корреспондентом РИА «Воронеж». По словам Петровой, болельщикам не стоит доверять информации о задолженностях перед футболистами.
Ранее Onedivision.ru сообщил, что «Факел» не выплачивает игрокам премиальные на протяжении года.
— Никаких проблем нет, есть текущие рабочие моменты. У любой организации существуют
По информации РИА «Воронеж», «Факел» имеет задолженности по премиальным, однако вовремя выплачивает зарплату. Некоторые из игроков не получили премиальных за выигрыш первенства зоны «Центр» в сезоне-14/15. Однако руководство клуба пообещало футболистам погасить имеющиеся задолженности зимой.
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