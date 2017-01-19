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19 января 2017, 15:11 | Футбол: Первый дивизион | РИА "Воронеж"

Воронежский «Факел» опроверг сообщения о финансовых проблемах

Клуб имеет «только текущие задолженности».

Воронежский «Факел» не имеет серьезных финансовых проблем, заявила гендиректор клуба Ирина Петрова в беседе с корреспондентом РИА «Воронеж». По словам Петровой, болельщикам не стоит доверять информации о задолженностях перед футболистами.

Ранее Onedivision.ru сообщил, что «Факел» не выплачивает игрокам премиальные на протяжении года.

— Никаких проблем нет, есть текущие рабочие моменты. У любой организации существуют какие-то небольшие задолженности, текущие платежи, которые она совершает. Но это все совсем не критично. Так что не стоит доверять этой информации, — сказала Петрова.

По информации РИА «Воронеж», «Факел» имеет задолженности по премиальным, однако вовремя выплачивает зарплату. Некоторые из игроков не получили премиальных за выигрыш первенства зоны «Центр» в сезоне-14/15. Однако руководство клуба пообещало футболистам погасить имеющиеся задолженности зимой.
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