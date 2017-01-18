ФК «Шинник» до конца января планирует рассчитаться по зарплате и отпускным

Перед началом сезона-2016/17 ярославский клуб находился под угрозой снятия с чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ) из-за долгов на сумму порядка 80 миллионов рублей. Позднее «Шиннику» удалось частично погасить долги и пройти лицензирование. Ранее Фролов сообщал «Р-Спорт», что перед ярославской командой не стоит задача выхода в премьер-лигу. После 24 проведенных игр в ФНЛ «Шинник» с 35 очками расположился на седьмой строчке турнирной таблицы.

«В вопросе финансирования пошло движение. С помощью средств по выполнению закона о льготах на имущество мы изыскали возможность отправить команду на сборы в Турцию, и запланирован сбор во время Кубка ФНЛ на Кипре. Сейчас мы планируем начать выплачивать долги. По прошлому году остались задолженности по отпускным. Соответственно, до конца января мы планируем погасить все задолженности по зарплате и отпускным, но останутся долги по премиальным, чем мы будем заниматься позднее. Но это обязательный атрибут по получению лицензии», — сказал Фролов по телефону.