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18 января 2017, 22:00 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

ФК «Шинник» до конца января планирует рассчитаться по зарплате и отпускным

Ярославский «Шинник» до конца января планирует полностью рассчитаться с футболистами по зарплате и отпускным, после чего приступит к погашению задолженностей по премиальным, заявил агентству «Р-Спорт» заместитель генерального директора «Шинника» Валерий Фролов.

Перед началом сезона-2016/17 ярославский клуб находился под угрозой снятия с чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ) из-за долгов на сумму порядка 80 миллионов рублей. Позднее «Шиннику» удалось частично погасить долги и пройти лицензирование. Ранее Фролов сообщал «Р-Спорт», что перед ярославской командой не стоит задача выхода в премьер-лигу. После 24 проведенных игр в ФНЛ «Шинник» с 35 очками расположился на седьмой строчке турнирной таблицы.

«В вопросе финансирования пошло движение. С помощью средств по выполнению закона о льготах на имущество мы изыскали возможность отправить команду на сборы в Турцию, и запланирован сбор во время Кубка ФНЛ на Кипре. Сейчас мы планируем начать выплачивать долги. По прошлому году остались задолженности по отпускным. Соответственно, до конца января мы планируем погасить все задолженности по зарплате и отпускным, но останутся долги по премиальным, чем мы будем заниматься позднее. Но это обязательный атрибут по получению лицензии», — сказал Фролов по телефону.

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