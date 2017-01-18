ФК «Шинник» до конца января планирует рассчитаться по зарплате и отпускным
Ярославский «Шинник» до конца января планирует полностью рассчитаться с футболистами по зарплате и отпускным, после чего приступит к погашению задолженностей по премиальным, заявил агентству «Р-Спорт» заместитель генерального директора «Шинника» Валерий Фролов.
Перед началом сезона-2016/17 ярославский клуб находился под угрозой снятия с чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ)
«В вопросе финансирования пошло движение. С помощью средств по выполнению закона о льготах на имущество мы изыскали возможность отправить команду на сборы в Турцию, и запланирован сбор во время Кубка ФНЛ на Кипре. Сейчас мы планируем начать выплачивать долги. По прошлому году остались задолженности по отпускным. Соответственно, до конца января мы планируем погасить все задолженности по зарплате и отпускным, но останутся долги по премиальным, чем мы будем заниматься позднее. Но это обязательный атрибут по получению лицензии», — сказал Фролов по телефону.
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