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18 января 2017, 10:13 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Балтика» вышла из отпуска

Во вторник, 17 января, начался первый зимний подготовительный сбор «Балтики».

Футболисты, тренеры и административно-руководящий состав клуба собрались утром на стадионе «Балтика». Было проведено собрание, озвучены цели, поставленные перед командой в период подготовки. После чего балтийцы выехали на Сельму, где под сводами Дворца спорта «Янтарный» состоялась первая тренировка. На протяжении десяти дней футболисты будут работать в изнуряющем двухразовом режиме.

Вот, что нам рассказал главный тренер команды Игорь Захаряк:

«Сбор продлится до 26 января. Выходных не предусмотрено. Только 20-го числа планируем провести одну утреннюю тренировку. В Калининград прибыли все футболисты прошлогоднего состава «Балтики», кроме одного. В настоящий момент тренируется с командой и вратарь Денис Вамбольт, которого приглашает на свой сбор клуб премьер-лиги — пермский «Амкар».

Утром мы отрабатываем технико-тактические действия, после обеда ведется силовая подготовка. Возможно, проведем двустороннюю игру и спарринг-матч с молодежной «Балтикой». Но здесь многое зависит от погодных условий — найдем ли поле с соответствующим покрытием? Сейчас, из-за льда и снега приходится тренироваться в спортзале.

Что касается возможных потерь и приобретений «Балтики», то мы обязательно расскажем о них болельщикам на следующей неделе, когда окончательно будет утвержден бюджет клуба.

Напомним, что все долги перед футболистами команды были погашены в конце 2016 года, благодаря поддержке Правительства Калининградской области и группы компаний «Содружество». Сейчас «Балтика» занимает 19-е место в таблице ФОНБЕТ-Первенства России среди клубов ФНЛ. При этом наша команда входит в число лидеров турнира по средней посещаемости домашних матчей.

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