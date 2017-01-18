«Балтика» вышла из отпуска

Футболисты, тренеры и административно-руководящий состав клуба собрались утром на стадионе «Балтика». Было проведено собрание, озвучены цели, поставленные перед командой в период подготовки. После чего балтийцы выехали на Сельму, где под сводами Дворца спорта «Янтарный» состоялась первая тренировка. На протяжении десяти дней футболисты будут работать в изнуряющем двухразовом режиме.

Вот, что нам рассказал главный тренер команды Игорь Захаряк:

«Сбор продлится до 26 января. Выходных не предусмотрено. Только 20-го числа планируем провести одну утреннюю тренировку. В Калининград прибыли все футболисты прошлогоднего состава «Балтики», кроме одного. В настоящий момент тренируется с командой и вратарь Денис Вамбольт, которого приглашает на свой сбор клуб премьер-лиги — пермский «Амкар».

Утром мы отрабатываем технико-тактические действия, после обеда ведется силовая подготовка. Возможно, проведем двустороннюю игру и спарринг-матч с молодежной «Балтикой». Но здесь многое зависит от погодных условий — найдем ли поле с соответствующим покрытием? Сейчас, из-за льда и снега приходится тренироваться в спортзале.

Что касается возможных потерь и приобретений «Балтики», то мы обязательно расскажем о них болельщикам на следующей неделе, когда окончательно будет утвержден бюджет клуба.