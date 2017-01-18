«Балтика» вышла из отпуска
Во вторник, 17 января, начался первый зимний подготовительный сбор «Балтики».
Футболисты, тренеры и
Вот, что нам рассказал главный тренер команды Игорь Захаряк:
«Сбор продлится до 26 января. Выходных не предусмотрено. Только 20-го числа планируем провести одну утреннюю тренировку. В Калининград прибыли все футболисты прошлогоднего состава «Балтики», кроме одного. В настоящий момент тренируется с командой и вратарь Денис Вамбольт, которого приглашает на свой сбор клуб
Утром мы отрабатываем
Что касается возможных потерь и приобретений «Балтики», то мы обязательно расскажем о них болельщикам на следующей неделе, когда окончательно будет утвержден бюджет клуба.
Напомним, что все долги перед футболистами команды были погашены в конце 2016 года, благодаря поддержке Правительства Калининградской области и группы компаний «Содружество». Сейчас «Балтика» занимает 19-е место в таблице
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