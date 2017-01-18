Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/28463981/
18 января 2017, 9:47 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Александр Бюттнер: В «Динамо» исчез президент и клуб начал тонуть

Бывший защитник московского «Динамо» Александр Бюттнер рассказал о проблемах в столичном клубе.

— Первый год в «Динамо» был действительно хорош. Но потом исчез президент и клуб начал тонуть. Все лучшие легионеры вынуждены были покинуть команду. Всё дело в политике. Тренер хотел видеть меня в составе, но он не мог. Так что я вынужден был уйти. Это неприятная ситуация. Я всегда выкладывался изо всех сил. Конечно, мотивация постепенно исчезала, но контракт у меня был хороший, за что я и благодарен людям в московском клубе. Я получал много, однако на поле не появлялся. В такой ситуации ничего не остается, кроме как разорвать контракт.

Динамо М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости
18 Января

Таблица трансферов ФНЛ на 18 января

Молодая "Евпатория" – футбольная столица Крыма

С думами об отпуске