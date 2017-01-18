Александр Бюттнер: В «Динамо» исчез президент и клуб начал тонуть

— Первый год в «Динамо» был действительно хорош. Но потом исчез президент и клуб начал тонуть. Все лучшие легионеры вынуждены были покинуть команду. Всё дело в политике. Тренер хотел видеть меня в составе, но он не мог. Так что я вынужден был уйти. Это неприятная ситуация. Я всегда выкладывался изо всех сил. Конечно, мотивация постепенно исчезала, но контракт у меня был хороший, за что я и благодарен людям в московском клубе. Я получал много, однако на поле не появлялся. В такой ситуации ничего не остается, кроме как разорвать контракт.