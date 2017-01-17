Несколько клубов премьер-лиги проявляют интерес к игрокам «Кубани»

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В частности, сразу несколько клубов, в числе которых «Зенит», «Урал», «Уфа», обозначили свою заинтересованность в трансфере полузащитника Дениса Якубы.

Хавбеки Арсен Хубулов, Юрий Завезен и нападающий Максим Майрович также имеют варианты продолжения карьеры как в премьер-лиге, так и в ФНЛ. Так, есть вероятность перехода Майровича в «Спартак-2» с вытекающими отсюда перспективами.