Несколько клубов премьер-лиги проявляют интерес к игрокам «Кубани»
Как стало известно «СЭ», сразу несколько команд
премьер-лиги интересуются футболистами «Кубани», которая на данный момент занимает 14-е место в турнирной таблице ФНЛ.
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Видимо, что-то случилось...
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В частности, сразу несколько клубов, в числе которых «Зенит», «Урал», «Уфа», обозначили свою заинтересованность в трансфере полузащитника Дениса Якубы.
Хавбеки Арсен Хубулов, Юрий Завезен и нападающий Максим Майрович также имеют варианты продолжения карьеры как в
Завезен теоретически может оказаться в «Оренбурге». К Хубулову есть интерес со стороны нескольких клубов
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