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17 января 2017, 20:50 | Футбол: Первый дивизион | Спорт-Экспресс

Несколько клубов премьер-лиги проявляют интерес к игрокам «Кубани»

Как стало известно «СЭ», сразу несколько команд премьер-лиги интересуются футболистами «Кубани», которая на данный момент занимает 14-е место в турнирной таблице ФНЛ.

Как стало известно СЭ сразу несколько команд <nobr>премьер-лиги</nobr> интересуются футболистами Кубани которая на данный момент занимает 14-е место в турнирной таблице <span class=error>ФНЛ</span>. Увеличить
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В частности, сразу несколько клубов, в числе которых «Зенит», «Урал», «Уфа», обозначили свою заинтересованность в трансфере полузащитника Дениса Якубы.

Хавбеки Арсен Хубулов, Юрий Завезен и нападающий Максим Майрович также имеют варианты продолжения карьеры как в премьер-лиге, так и в ФНЛ. Так, есть вероятность перехода Майровича в «Спартак-2» с вытекающими отсюда перспективами.

Завезен теоретически может оказаться в «Оренбурге». К Хубулову есть интерес со стороны нескольких клубов премьер-лиги. Однако конкретики по всем трансферам до сих пор нет. Многое зависит от того, как в этой ситуации себя поведет руководство краснодарской команды.

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