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17 января 2017, 16:56 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Шинник» объявил о назначении Горина на пост генерального директора клуба

17 января состоялось заседание совета учредителей «Шинника» с участием первого заместителя правительства Ярославской области Виктора Костина и исполняющего обязанности мэра Ярославля Владимира Слепцова, на котором по представлению врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова принято решение о назначении генеральным директором клуба Дмитрия Горина.

Как сообщает пресс-служба «Шинника», Валерий Фролов, который до сегодняшнего дня занимал пост генерального директора, остаётся работать в клубе в качестве заместителя генерального директора.

Шинник
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