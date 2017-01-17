«Шинник» объявил о назначении Горина на пост генерального директора клуба
17 января состоялось заседание совета учредителей «Шинника» с участием первого заместителя правительства Ярославской области Виктора Костина и исполняющего обязанности мэра Ярославля Владимира Слепцова, на котором по представлению врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова принято решение о назначении генеральным директором клуба Дмитрия Горина.
Как сообщает
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter