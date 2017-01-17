«Динамо-ТВ» сняло фильм про Гавриила Качалина

17 января 2017 года — 106 лет со дня рождения Качалина.



Он выступал за «Динамо» с 1936 по 1942 год, является чемпионом СССР 1937, 1940 годов и обладателем Кубка СССР 1937 года.



Главный тренер сборной СССР (1955−1958, 1960−1962, 1968−1970). Под руководством Качалина сборная СССР выиграла Олимпийские игры 1956 года и Кубок Европы 1960 года. Также он возглавлял сборную на чемпионатах мира 1958, 1962 и 1970 годов.