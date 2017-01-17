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17 января 2017, 14:09 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Динамо-ТВ» сняло фильм про Гавриила Качалина

Клубный телеканал «Динамо» представил фильм про легендарного игрока бело-голубых и тренера сборной СССР Гавриила Качалина.

17 января 2017 года — 106 лет со дня рождения Качалина.

Он выступал за «Динамо» с 1936 по 1942 год, является чемпионом СССР 1937, 1940 годов и обладателем Кубка СССР 1937 года.

Главный тренер сборной СССР (1955−1958, 1960−1962, 1968−1970). Под руководством Качалина сборная СССР выиграла Олимпийские игры 1956 года и Кубок Европы 1960 года. Также он возглавлял сборную на чемпионатах мира 1958, 1962 и 1970 годов.

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