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17 января 2017, 13:08 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

П. Погребняк отправился с «Динамо» на сборы в Турцию

Московское «Динамо» вылетело в Турцию, где будет готовиться ко второй части сезона в ФНЛ.

Тренерский штаб взял на сборы 26 футболистов, включая нападающего Павла Погребняка.

Вратари: Антон Шунин, Сергей Нарубин, Игорь Лещук;
Защитники: Люк Уилкшир, Дмитрий Белоруков, Владимир Рыков, Никита Калугин, Сергей Терехов, Григорий Морозов, Алексей Козлов, Себастьян Хольмен, Иван Темников;.

Полузащитники: Анатолий Катрич, Александр Ташаев, Александр Сапета, Валерий Сарамутин, Александр Зотов, Максим Кузьмин, Антон Соснин;
Нападающие: Антон Терехов, Кирилл Панченко, Павел Погребняк, Николай Обольский, Фатос Бечирай, Евгений Луценко, Иван Маркелов.

Сборы продлятся до 1 февраля. За это время «Динамо» проведёт четыре контрольных матча.

Динамо М
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