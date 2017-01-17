«Факел» вышел из отпуска

После небольшого организационного собрания, на котором наставник нашей команды Павел Гусев поздравил всех с прошедшими праздниками и под аплодисменты особо отметил прошедшую несколько дней назад женитьбу клубного доктора Олега Голубева. Затем тренер озвучил планы по подготовке команды: с 16 по 24 января игроки будут проводить втягивающие тренировки в одноразовом режиме с целью заложить базу физических кондиций, необходимую для следующего сбора. Кроме того, с 18 по 20 января в течение трёх дней футболисты проходить углубленное медицинское обследование. 24 января «Факел» отправится на подготовительный сбор в Сочи, который продлится с 25 января по 5 февраля включительно и будет посвящён повышению физических кондиций футболистов. Контрольных игр на этом сборе тренерский штаб нашей команды не планирует.

Следующий этап подготовки к весенним играм первенства подопечные Павла Гусева проведут на Кипре. 10 февраля наша команда из Москвы вылетит на солнечный остров, где будет работать до 25 февраля включительно, при этом перемежая тренировки с играми в розыгрыше Кубка ФНЛ.

Заключительный недельный цикл подготовки к возобновлению сезона 2016−2017 гг. «Факел» проведёт в сроки с 27 февраля по 5 марта. Место проведения этого сбора зависит от погодных условий в Воронеже и других регионах, где может дислоцироваться наша команда в преддверии первого матча 2017 года в ФОНБЕТ-Первенстве России, в котором «Факел» 8 марта дома примет гостей с Дальнего Востока, коллектив «СКА-Хабаровск».

После общего собрания игроки переместились в тренажёрный зал, где поработали в течение 20 минут, а затем их ждала пробежка вокруг заснеженных тренировочных полей базы длиной 3100 метров и длительностью 22 минуты 30 секунд.