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17 января 2017, 12:00 | Футбол: Первый дивизион | РИА "Воронеж"

Воронежский «Факел» просмотрит центрального защитника

На сбор команды приехал игрок «Афипса» Игорь Хайманов.

Защитник «Афипса» Игорь Хайманов прибыл на просмотр в «Факел», сообщила пресс-служба воронежского клуба в понедельник, 16 января. Футболист приехал на сбор команды на базу в Тенистом. Игрок отправится с «Факелом» на тренировочный сбор в Сочи.

Игорь Хайманов — центральный защитник, воспитанник владикавказской «Алании». К 22 годам он сменил четыре клуба, поиграв за родную «Аланию», лискинский «Локомотив», курский «Авангард» и «Афипс» из краснодарского края.

«Факел» имеет в составе шестерых центральных защитников — Виталия Шахова, Дмитрия Иванова, Павла Степанца, Никиту Тимошина, Алексея Курилова и Максима Осипенко. При этом Степанец восстанавливается после травмы, Виталий Шахов может уйти в клуб Премьер-лиги, а на вернувшегося со сбора «СКА-Хабаровска» Тимошина не рассчитывает главный тренер «Факела» Павел Гусев. Наставник команды признавал, что клуб будет искать нового центрального защитника вне зависимости от того, покинет ли клуб Шахов.
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