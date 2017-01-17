Воронежский «Факел» просмотрит центрального защитника

Защитник «Афипса» Игорь Хайманов прибыл на просмотр в «Факел», сообщила пресс-служба воронежского клуба в понедельник, 16 января. Футболист приехал на сбор команды на базу в Тенистом. Игрок отправится с «Факелом» на тренировочный сбор в Сочи.



Игорь Хайманов — центральный защитник, воспитанник владикавказской «Алании». К 22 годам он сменил четыре клуба, поиграв за родную «Аланию», лискинский «Локомотив», курский «Авангард» и «Афипс» из краснодарского края.



«Факел» имеет в составе шестерых центральных защитников — Виталия Шахова, Дмитрия Иванова, Павла Степанца, Никиту Тимошина, Алексея Курилова и Максима Осипенко. При этом Степанец восстанавливается после травмы, Виталий Шахов может уйти в клуб Премьер-лиги, а на вернувшегося со сбора «СКА-Хабаровска» Тимошина не рассчитывает главный тренер «Факела» Павел Гусев. Наставник команды признавал, что клуб будет искать нового центрального защитника вне зависимости от того, покинет ли клуб Шахов.