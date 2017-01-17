Воронежский «Факел» просмотрит центрального защитника
На сбор команды приехал игрок «Афипса» Игорь Хайманов.
Защитник «Афипса» Игорь Хайманов прибыл на просмотр в «Факел», сообщила
Игорь Хайманов — центральный защитник, воспитанник владикавказской «Алании». К 22 годам он сменил четыре клуба, поиграв за родную «Аланию», лискинский «Локомотив», курский «Авангард» и «Афипс» из краснодарского края.
«Факел» имеет в составе шестерых центральных защитников — Виталия Шахова, Дмитрия Иванова, Павла Степанца, Никиту Тимошина, Алексея Курилова и Максима Осипенко. При этом Степанец восстанавливается после травмы, Виталий Шахов может уйти в клуб
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