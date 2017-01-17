Экс-футболист ЦСКА пополнил состав «Енисея»

Футбольный «Енисей» объявил о подписании трудового соглашения с защитником Петром Теном. Контракт рассчитан до мая 2018 года.

Финансовые условия соглашения не разглашаются. Также пока неизвестно, под каким номером будет играть футболист.

Петр Тен родился 12 июля 1992 года в Москве. Свой футбольный путь начинал в 5-летнем возрасте, когда поступил в ДЮСШ ЦСКА. Единственный матч за основу «армейцев» Тен сыграл в сезоне 2012/2013, когда вышел на 20 минут против «Ростова» в 30-м туре РФПЛ.

В июне 2013 года молодой футболист на правах аренды перешел в «Ротор» из Волгограда. За свой новый клуб Тен сыграл 28 матчей и забил 1 гол. Спустя год защитник пополнил состав махачкалинского «Анжи», но получил травму и не смог закрепиться в клубе, сыграв всего 3 матча.

В июле 2015 года Петр Тен ушел в «Томь». В составе томичей игрок провел 28 матчей и помог своей команде выйти в РФПЛ. Летом 2016 года футболист подписал с «Томью» контракт на 3 года, но в январе покинул клуб, получив статус свободного агента.

Также в активе молодого футболиста есть выступления за молодежную сборную России. В 2013—2015 годах новичок «Енисея» сыграл за национальную команду 12 матчей.

В «Енисее» отмечают, что Петр Тен является универсальным защитником. Футболист способен сыграть на обоих флангах в обороне.

Трансфер Тена стал уже третьим для «Енисея» с начала года. Ранее красноярский клуб подписал Сергея Самодина и Артура Саркисова.