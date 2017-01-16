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16 января 2017, 19:08 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Футболист Драгун заявил, что ему не объяснили причину перевода в «Динамо-2»

Футболист Станислав Драгун заявил агентству «Р-Спорт», что ему не объяснили причину перевода в московское «Динамо-2».

Драгун перешел в «Динамо» из самарских «Крыльев Советов» в январе 2016 года и с тех пор провел в составе столичной команды 20 матчей в первенстве России. «Динамо-2» с понедельника в Крымске начало подготовку к чемпионату Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

В декабре председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский сообщал, что текущая задолженность футбольного клуба составляет 806 миллионов рублей, а бюджет планируется сократить более чем на 60%. Пресс-служба ВФСО также сообщила «Р-Спорт» о планах расторжения контрактов с футболистами для разгрузки зарплатной ведомости.

«Пока мне не объяснили причину перевода в “Динамо-2”. Конечно, приятного здесь мало. Насчет будущего говорить пока тяжело. Сейчас моя задача в том, чтобы выкладываться на тренировках», — сказал Драгун по телефону.

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