«Кубань» до сих пор не заплатила Петреску, несмотря на требование РФС

23 декабря 2016 года РФС обязал «Кубань» выплатить задолженности по зарплате перед Петреску и его помощником Эмилианом Карасом за период с июня по сентябрь 2016 года, однако никаких подвижек в этом вопросе не произошло.



«Дан Петреску, как и его помощники, вплоть до сегодняшнего дня не получил от руководства “Кубани” ни копейки! Замечу, что перед бывшими игроками, такими как Шандау, Ибраима Бальде, Георге Букур, клуб также имеет долги. Несмотря на то что контракт с игроками закончился ещё летом 2016 года, краснодарский клуб до сих пор не может рассчитаться с ними в полном объёме», — заметил Пырнэу в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Гаркушко.