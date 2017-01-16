«Енисей» подписал контракт с воспитанником ЦСКА Теном

Соглашение с 24-летним защитником рассчитано до мая 2018 года.



«Петр Тен родился в Москве и в пятилетнем возрасте начал футбольный путь в ДЮСШ ЦСКА. Он является универсальным защитником — может сыграть на обоих флангах обороны.



Тен, помимо ЦСКА, играл за волгоградский “Ротор” и махачкалинский “Анжи”. Последним его клубом стала томская “Томь”, с которой он в сезоне-2015/2016 вышел в РФПЛ (всего 34 матча). Новичок “Енисея” выступал за юношеские сборные России до 17 лет и до 19 лет. В 2013—2015 годах являлся игроком молодёжной сборной России (12 матчей)», — информирует сайт клуба.