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16 января 2017, 18:07 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Енисей» подписал контракт с воспитанником ЦСКА Теном

Футбольный клуб «Енисей» заключил контракт с воспитанником московского ЦСКА Петром Теном.

Соглашение с 24-летним защитником рассчитано до мая 2018 года.

«Петр Тен родился в Москве и в пятилетнем возрасте начал футбольный путь в ДЮСШ ЦСКА. Он является универсальным защитником — может сыграть на обоих флангах обороны.

Тен, помимо ЦСКА, играл за волгоградский “Ротор” и махачкалинский “Анжи”. Последним его клубом стала томская “Томь”, с которой он в сезоне-2015/2016 вышел в РФПЛ (всего 34 матча). Новичок “Енисея” выступал за юношеские сборные России до 17 лет и до 19 лет. В 2013—2015 годах являлся игроком молодёжной сборной России (12 матчей)», — информирует сайт клуба.

Енисей
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