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16 января 2017, 17:59 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

ФК «Мордовия» со следующей недели начнет погашение долгов перед футболистами

Финансовая ситуация в саранской «Мордовии» начинает выравниваться, со следующей недели начнется погашение задолженностей перед действующими футболистами, заявил агентству «Р-Спорт» министр спорта республики Мордовия Владимир Киреев.

«Мордовия», покинувшая по итогам прошлого сезона Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ), после 24 туров Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с 22 очками находится в зоне вылета. Комиссия Российского футбольного союза (РФС) по лицензированию клубов в декабре запретила «Мордовии» регистрировать новых игроков из-за просроченных задолженностей. Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов 10 января сообщил «Р-Спорт», что ситуация в клубе не меняется.

«У “Мордовии” задача закрепиться в ФНЛ в первой десятке, и мы будем делать упор на местных футболистов, — сказал Киреев по телефону. — Финансовая ситуация немного начинает выравниваться, мы со следующей недели начнем погашение долгов перед действующими футболистами».

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