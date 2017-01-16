ФК «Мордовия» со следующей недели начнет погашение долгов перед футболистами
Финансовая ситуация в саранской «Мордовии» начинает выравниваться, со следующей недели начнется погашение задолженностей перед действующими футболистами, заявил агентству «Р-Спорт» министр спорта республики Мордовия Владимир Киреев.
«Мордовия», покинувшая по итогам прошлого сезона Российскую футбольную
«У “Мордовии” задача закрепиться в ФНЛ в первой десятке, и мы будем делать упор на местных футболистов, — сказал Киреев по телефону. — Финансовая ситуация немного начинает выравниваться, мы со следующей недели начнем погашение долгов перед действующими футболистами».
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