ФК «Мордовия» со следующей недели начнет погашение долгов перед футболистами

«Мордовия», покинувшая по итогам прошлого сезона Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ), после 24 туров Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с 22 очками находится в зоне вылета. Комиссия Российского футбольного союза (РФС) по лицензированию клубов в декабре запретила «Мордовии» регистрировать новых игроков из-за просроченных задолженностей. Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов 10 января сообщил «Р-Спорт», что ситуация в клубе не меняется.

«У “Мордовии” задача закрепиться в ФНЛ в первой десятке, и мы будем делать упор на местных футболистов, — сказал Киреев по телефону. — Финансовая ситуация немного начинает выравниваться, мы со следующей недели начнем погашение долгов перед действующими футболистами».