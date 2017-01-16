ФК «Динамо» ищет новый клуб для Станислава Драгуна
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» хочет расстаться с полузащитником Станиславом Драгуном в зимнее трансферное окно. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
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«Клуб готов расстаться с Драгуном как с игроком с одной из самых больших зарплат в клубе. Он не полетит с командой на первый сбор и будет работать с молодежной командой. По тем же причинам клуб готов отпустить Павла Погребняка и Алексея Козлова, но они с командой на сбор полетят», — сообщил источник.
Драгун перешел в «Динамо» в январе 2016 года, когда командой руководил Андрей Кобелев. С тех пор 28-летний центральный полузащитник принял участие в 23 матчах команды.
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