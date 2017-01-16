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16 января 2017, 15:04 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Агент: У Армаша травма. Бугаеву «Кубань» хочет снизить зарплату, сослав в дубль

Николай Пырнэу, агент защитника «Кубани» Игоря Армаша, прокомментировал отправку игрока в дубль клуба.

Сообщалось, что защитники Игорь Армаш, Роман Бугаев, а также вратарь Евгений Фролов были отправлены в дубль «Кубани» в связи с несогласием на понижение зарплаты.

«По Игорю Армашу ситуация связана не с деньгами, а с тем, что игрок был травмирован и ещё не успел восстановиться. Осенью он получил травму в матче за сборную. УЕФА заплатил клубу, дал деньги на восстановление. Операция прошла успешно, Армаш уже почти восстановился и через пару недель должен присоединиться к основной команде.

Что касается Романа Бугаева, руководство “Кубани” поставило ему условие: или игрок идёт на понижение зарплаты, или его не берут на сборы. Мы просили диалога, и чтобы клуб хотя бы рассчитался с долгами, срок которых уже достиг шести месяцев, но руководство отказалось. Очень сложно в такой ситуации находить общий язык, видимо, остаётся только общаться по букве закона», — сказал Пырнэу в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Гаркушко.

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