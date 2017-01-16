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https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/28440490/
16 января 2017, 13:00 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Ивуариец Н’Дри станцевал для болельщиков в честь 60-летия «Шинника»

Накануне в физкультурно-оздоровительном комплексе на территории стадиона «Шинник» в честь 60-летия ярославской команды состоялась открытая для болельщиков тренировка.

Перед занятием с поздравлениями выступили представители руководства клуба и области, а уже после для болельщиков по случаю праздника станцевал ивуарийский защитник «Шинника» Алли Н’Дри, сообщает официальная страница клуба в социальной сети «ВКонтакте».

ВИДЕО

33-летний футболист защищает цвета ярославской команды с 2009 года.

Шинник
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