Ивуариец Н’Дри станцевал для болельщиков в честь 60-летия «Шинника»

15 января по уже сложившейся традиции считается Днем рождения команды «Шинник». Именно в этот день в 1957-м году областной спорткомитет получил телеграмму из Москвы, подтверждающую допуск ярославской футбольной дружины к розыгрышу первенства страны среди команд мастеров.