Ивуариец Н’Дри станцевал для болельщиков в честь 60-летия «Шинника»
Накануне в
физкультурно-оздоровительном комплексе на территории стадиона «Шинник» в честь 60-летия ярославской команды состоялась открытая для болельщиков тренировка.
Перед занятием с поздравлениями выступили представители руководства клуба и области, а уже после для болельщиков по случаю праздника станцевал ивуарийский защитник «Шинника» Алли Н’Дри, сообщает официальная страница клуба в социальной сети «ВКонтакте».
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33-летний футболист защищает цвета ярославской команды с 2009 года.
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