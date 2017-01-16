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16 января 2017, 11:09 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«СКА-Хабаровск» разгромил «Дружбу» в контрольном матче

«СКА-Хабаровск» провел первый контрольный матч в 2017 году. Команда Андрея Гордеева, находящаяся на сборах в Абрау-Дюрсо, встретилась с майкопской «Дружбой» из зоны «Юг» ПФЛ.

Игра прошла с преимуществом дальневосточников и закончилась со счетом 4:1. По дублю в ворота клуба из Адыгеи удалось оформить Хуану Лескано и Антону Кобялко.

«СКА-Хабаровск» — «Дружба» (Майкоп) — 4:1 (2:0).

Голы «СКА-Хабаровск»: Лескано — 42, 44, Кобялко — 48, 64.

«СКА-Хабаровск»: Криворучко (Соромытько, 31, Довбня, 61), Черевко, Димидко, Удалый, Купчин. Друзин, Карасев, Казанков, Никифоров, Лескано, Булия.

На замену во втором тайме выходили: Вятский, Дьяченко, Кобялко, Киреев, Микуцкис. Лях, Калинский, Тимошин, Эдиев, Плетин.

15 января. Абрау-Дюрсо.

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