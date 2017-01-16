Игрок воронежского «Факела» перешел в казахстанский «Окжетпес»

Полузащитник Александр Козлов ушел из «Факела» в «Окжетпес», сообщил официальный сайт казахстанского клуба в понедельник, 16 января. Трудовое соглашение крайнего хавбека рассчитано на один год.

Козлов заявил в интервью официальному сайту «Окжетпеса», что его уход из «Факела» связан с нехваткой игровой практики.

— В конце прошлого года я обратился к своему агенту с просьбой подыскать мне клуб. Хотел больше играть. И мне был предложен «Окжетпес». Думал недолго и согласился, — сказал полузащитник.

Александр Козлов пополнил «Факел» незадолго до закрытия летнего трансферного окна-2016. За полгода хавбек провел за воронежский клуб 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями.