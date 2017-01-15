Юрий Калитвинцев: Уверен, Панченко останется в «Динамо»
В воскресенье контрольным матчем с «Долгопрудным» (2:1) «Динамо» завершило первый зимний сбор, который проходил на собственной базе.
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Видимо, что-то случилось...
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И НАС НЕ ПУГАЮТ НИ СНЕГ, НИ МОРОЗ, НИ ВЕТЕР.
Москва то страдает от аномального мороза, как это происходило на исходе новогодних каникул, то утопает в снежной метели — как, к примеру, случилось в воскресенье утром. Казалось бы, не самые приятные условия для подготовки футболистов. Многие команды уже давно потеют в теплых краях — Турции, Испании, ОАЭ,
А вот «Динамо» уже неделю трудится на базе в Новогорске. Но сразу успокоим тех, кто наслышан о финансовых проблемах
А перед вылетом и состоялся контрольный матч с «Долгопрудным». На секундочку, второй командой зоны Запад в ПФЛ. Для первого спарринга в межсезонье — соперник что надо.
«ТРЕНИРОВКА С ПОВЫШЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ».
Сам Юрий Калитвинцев после финального свистка окрестил матч тренировкой с повышенной ответственностью и признался, что всем доволен. Футбол его команда, учитывая факт нагрузок и погодных пакостей, показала действительно неплохой. А ведь не смог сыграть еще и ряд основных футболистов — главный бомбардир Панченко накануне подхватил инфекцию, возникли небольшие проблемы со здоровьем у Шунина, Рыкова, Белорукова и Луценко.
Но даже при потерях
Ярче же всех выглядел не
А ПОГРЕБНЯК — В ПОРЯДКЕ!
Второй тайм сразу подарил нам еще одного героя — на поле появился Погребняк. Мощный опытный нападающий включился в футбол сразу же, от борьбы не отлынивал и на общем фоне очевидно выделялся. Будто хотел доказать всем: не бьет он баклуши, не собирается просиживать на лавке, получая зарплату ни за что. По одному матчу, вернее — тайму, конечно, судить трудно, однако рвение Павла понравилось. И неслучайно, что именно он внес значимый вклад во второй гол: протащил мяч по центру к штрафной, элегантно в разрез покатил направо на Зотова, а
Несмотря на обильные замены (из игравших с первых минут к финальному свистку на поле остались лишь Зотов, Хольмен и Морозов), смену схемы на 4−2−3−1 и выход футболиста, находящегося на просмотре (19-летнего форварда Батаева, приехавшего из ПАОК, — на сборы он отправится со второй командой), «Динамо» продолжало спокойно контролировать матч. А пропущенный гол после «стандарта» на последних секундах выглядел скорее как недоразумение.
«СОСТАВ “ДИНАМО” КОНКУРЕТНОСПОСОБЕН И БЕЗ НОВИЧКОВ».
Итоги встречи подвел главный тренер
— Как расцените втягивающий сбор? И что с группой футболистов, которые пропускали матч
— Небольшие травмы возникли
— Почему вообще выбрали для первоначальных тренировок холодную Москву, а не сразу улетели в теплые края?
— Так изначально расписали план. Никаких проблем нет, в Новогорске на базе хорошие условия. В первые два дня — 9 и 10 января — было по 30 градусов мороза, но у нас была запланирована работа в зале. Все выполнили.
— Каков план на ближайшее будущее?
— 17 января улетаем в Турцию. 1 февраля возвращаемся, 7-го снова улетаем туда же. После этого 22 февраля прибываем в Москву и продолжаем готовиться вплоть до 8 марта здесь.
— Довольны игрой с «Долгопрудным»?
— Назвал бы этот матч тренировкой с повышенной ответственностью. Наша задача — раскачать сердечнососудистую систему, интересовал именно объем работы. Ребята только из отпуска, перенесли уже нагрузки. Я доволен.
— Была информация, что «Динамо» собирается расстаться с футболистами с высокими зарплатами. Можете ли назвать фамилии игроков, на которых более не рассчитываете и кто не поедет на сборы?
— То, что было написано, идет от руководства, которое имеет на эти решения полное право. Ничего сверхъестественного нет. Вы знаете нашу ситуацию. Но на сегодняшний день, как вы заметили, все в общей группе. Некоторые игроки пропускали матч
— В Турцию полетят все футболисты основного состава?
— Да. Кто был включен в запланированные списки — все едут.
— Панченко — один из тех, кто не сыграл с «Долгопрудным». Что с ним и будет ли он готов к работе на сборах?
— Кирилл готов. Просто буквально после вчерашней тренировки подхватил инфекцию. Но доктора ему уже помогли, 17 числа вернется в общую группу.
— Вас не смущают разговоры о его возможном уходе из «Динамо»?
— Каждый день
— А уверенность, что Панченко останется в «Динамо», у вас есть?
— Да, есть.
— Рассчитываете ли на Погребняка?
— Он тоже едет на сборы. Павел в обойме, все зависит от него.
— Как оцените его работу на сборе в Новогорске и игру во втором тайме против «Долгопрудного»?
— По тренировкам в течение полугода вообще никаких претензий нет. Да, случались микротравмы, однако когда он выходит в общей группе, все наши требования выполняет. А играет у нас всегда тот, кто готов лучше.
— Стоит ли ждать новичков зимой?
— Регистрация новых футболистов для «Динамо» закрыта. Но даже если бы была открыта, считаю, что наш состав и так конкурентоспособный.
«Динамо» (Москва) — «Долгопрудный» — 2:1 (1:0)
Голы: Кузьмин, 43 (1:0). Терехов, 76 (2:0). Рогов, 88 (2:1).
«Динамо»: Нарубин (Лещук, 46), Морозов, Хольмен, Козлов (Калугин, 46), Зотов, Темников (Уилкшир, 46), Маркелов (Катрич, 29. Терехов, 60), Сапета (Соснин, 46), Кузьмин (Батаев, 46), Бечирай (Погребняк, 46), Обольский (Ташаев, 46). Предупреждение: Уилкшир, 62.
Михаил ГОНЧАРОВ
из Новогорска.
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