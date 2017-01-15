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15 января 2017, 17:38 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Нальчикский «Спартак» провел первую тренировку в Новом году

В пятницу вечером «Спартак-Нальчик» провел первую общекомандную тренировку. Она прошла на республиканском стадионе «Трудовые резервы» в Нальчике.

Несмотря на продолжительный перерыв, тренерский состав и футболисты не стали долго «раскачиваться» и после разминки приступили к интенсивным занятиям. Разбившись на группы, игроки выполнили ряд силовых упражнений, упражнений для развития гибкости и скорости, а также выносливости. В общей сложности тренировка продлилась около двух часов, по завершению которой игроки вернулись на базу.

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