Нальчикский «Спартак» провел первую тренировку в Новом году

Несмотря на продолжительный перерыв, тренерский состав и футболисты не стали долго «раскачиваться» и после разминки приступили к интенсивным занятиям. Разбившись на группы, игроки выполнили ряд силовых упражнений, упражнений для развития гибкости и скорости, а также выносливости. В общей сложности тренировка продлилась около двух часов, по завершению которой игроки вернулись на базу.