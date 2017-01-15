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15 января 2017, 17:04 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Волгарь» подписал контракт с полузащитником «Факела»

Астраханский клуб подписал контракт с полузащитником Сейт-Даутом Гаракоевым, ранее игравшим за воронежский «Факел».

24-летний футболист начал карьеру в молодёжном первенстве Премьер-Лиги, выступая за «Локомотив» и «Анжи». В профессиональном футболе дебютировал 15 апреля 2013 года, защищая во втором дивизионе цвета «Олимпии». Кстати, этот матч волгоградцы проводил против команды «Волгарь-Астрахань» (дубль «Волгаря»).

Стоит отметить, что полузащитник участвовал в одном из товарищеских матчей сборной ФНЛ с итальянской Serie «B», а в 2014 году, будучи игроком «Уфы», боролся за выход в Премьер-Лигу в рамках стыковых матчей.

Кроме уфимскмого клуба, в карьере игрока были «Ангушт», «Луч-Энергия» и, наконец, «Факел». Из него Сейт-Даут Гаракоев и перешёл в астраханский «Волгарь».

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