«Волгарь» подписал контракт с полузащитником «Факела»
Астраханский клуб подписал контракт с полузащитником
Сейт-Даутом Гаракоевым, ранее игравшим за воронежский «Факел».
24-летний футболист начал карьеру в молодёжном первенстве
Стоит отметить, что полузащитник участвовал в одном из товарищеских матчей сборной ФНЛ с итальянской Serie «B», а в 2014 году, будучи игроком «Уфы», боролся за выход в
Кроме уфимскмого клуба, в карьере игрока были «Ангушт», «Луч-Энергия» и, наконец, «Факел». Из него
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