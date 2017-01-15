«Волгарь» подписал контракт с полузащитником «Факела»

24-летний футболист начал карьеру в молодёжном первенстве Премьер-Лиги, выступая за «Локомотив» и «Анжи». В профессиональном футболе дебютировал 15 апреля 2013 года, защищая во втором дивизионе цвета «Олимпии». Кстати, этот матч волгоградцы проводил против команды «Волгарь-Астрахань» (дубль «Волгаря»).

Стоит отметить, что полузащитник участвовал в одном из товарищеских матчей сборной ФНЛ с итальянской Serie «B», а в 2014 году, будучи игроком «Уфы», боролся за выход в Премьер-Лигу в рамках стыковых матчей.