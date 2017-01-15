«Кубань» отправит пятерых игроков основы во второй состав

Это вратарь Евгений Фролов, полузащитник Арсен Хубулов и защитники Роман Бугаев, Евгений Гапон, а также Игорь Армаш.

Первых четырех переведут в «Кубань-2» из-за того, что они не согласны на сильное понижение зарплаты. Им были предложены новые контракты с суммой, которая гораздо меньше нынешних условий договора.

Игоря Армаша отцепили от основного состава и перевели в дублирующий незадолго до вылета команды на первый сбор в Турции. Также на сбор не отправился защитник Георгий Зотов.

Игроки и персонал «Кубани» не получают зарплату около четырех месяцев.