«Кубань» отправит пятерых игроков основы во второй состав
Как стало известно «СЭ», руководство «Кубани» отправит пятерых футболистов основы во второй состав.
Это вратарь Евгений Фролов, полузащитник Арсен Хубулов и защитники Роман Бугаев, Евгений Гапон, а также Игорь Армаш.
Первых четырех переведут в «Кубань-2»
Игоря Армаша отцепили от основного состава и перевели в дублирующий незадолго до вылета команды на первый сбор в Турции. Также на сбор не отправился защитник Георгий Зотов.
Игроки и персонал «Кубани» не получают зарплату около четырех месяцев.
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