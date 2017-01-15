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15 января 2017, 16:29 | Футбол: Первый дивизион | Спорт-Экспресс

«Кубань» отправит пятерых игроков основы во второй состав

Как стало известно «СЭ», руководство «Кубани» отправит пятерых футболистов основы во второй состав.

Это вратарь Евгений Фролов, полузащитник Арсен Хубулов и защитники Роман Бугаев, Евгений Гапон, а также Игорь Армаш.

Первых четырех переведут в «Кубань-2» из-за того, что они не согласны на сильное понижение зарплаты. Им были предложены новые контракты с суммой, которая гораздо меньше нынешних условий договора.

Игоря Армаша отцепили от основного состава и перевели в дублирующий незадолго до вылета команды на первый сбор в Турции. Также на сбор не отправился защитник Георгий Зотов.

Игроки и персонал «Кубани» не получают зарплату около четырех месяцев.

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