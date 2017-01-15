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15 января 2017, 15:48 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

У «Шинника» юбилей!

15 января по уже сложившейся традиции считается Днем рождения команды «Шинник». Именно в этот день в 1957-м году областной спорткомитет получил телеграмму из Москвы, подтверждающую допуск ярославской футбольной дружины к розыгрышу первенства страны среди команд мастеров.

Примечательно, что именно «Шинник» стал первой в области командой мастеров из ныне существующих среди игровых видов спорта, выступавшей на всесоюзном уровне.

Нынешний день рождения команды особенный, ярославский коллектив отмечает свой 60-летний юбилей! Весь текущий сезон у «Шинника» проходит под знаком этой знаменательной даты. 15 января дается старт юбилейным мероприятиям. Сегодня на открытой тренировке команды пройдет церемония, посвященная образованию команды, а в течение весенней стадии первенства ФНЛ клуб будет чествовать ветеранов ярославского футбола.

Ярославский клуб — один из немногих нестоличных футбольных коллективов, сумевший в сложные времена политических потрясений постоянно сохранять достойный уровень выступлений. История «Шинника», насыщенная поражениями и громкими победами, падениями и стремительными взлетами, стала неразрывной составной частью тысячелетней истории города. Уверены: главные достижения команды еще впереди!

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«Шинник» собрался на первом зимнем сборе

10 января в 14:00 футболисты «Шинника собрались на своей клубной учебно-тренировочной базе «Белкино» для проведения первого зимнего сбора в рамках подготовки ко второму этапу первенства ФНЛ. Первая тренировка пройдет в этот же день в 17:30 в ФОКе стадиона «Шинник».
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