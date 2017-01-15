У «Шинника» юбилей!
15 января по уже сложившейся традиции считается Днем рождения команды «Шинник». Именно в этот день в 1957-м году областной спорткомитет получил телеграмму из Москвы, подтверждающую допуск ярославской футбольной дружины к розыгрышу первенства страны среди команд мастеров.
Примечательно, что именно «Шинник» стал первой в области командой мастеров из ныне существующих среди игровых видов спорта, выступавшей на всесоюзном уровне.
Нынешний день рождения команды особенный, ярославский коллектив отмечает свой 60-летний юбилей! Весь текущий сезон у «Шинника» проходит под знаком этой знаменательной даты. 15 января дается старт юбилейным мероприятиям. Сегодня на открытой тренировке команды пройдет церемония, посвященная образованию команды, а в течение весенней стадии первенства ФНЛ клуб будет чествовать ветеранов ярославского футбола.
Ярославский клуб — один из немногих нестоличных футбольных коллективов, сумевший в сложные времена политических потрясений постоянно сохранять достойный уровень выступлений. История «Шинника», насыщенная поражениями и громкими победами, падениями и стремительными взлетами, стала неразрывной составной частью тысячелетней истории города. Уверены: главные достижения команды еще впереди!
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