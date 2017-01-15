Ильнур Альшин: Я счастлив, что перешел в «Тосно»

— Ильнур, расскажи о том, как появился вариант продолжения игровой карьеры в «Тосно»?

— Насколько я знаю, «Тосно» следил за моей игрой еще летом прошлого года, после чего я отыграл пол-сезона, когда поступило предложение от «Тосно». Агенты мне сказали об этом и пошли переговоры, договорились мы достаточно быстро, в течение 2−3 дней.



— Как тебя приняли в команде, как тебе коллектив, партнеры по «Тосно»?

— Все хорошо, многих ребят тут знаю, с кем-то пересекались на поле, с этим проблем нет. Коллектив дружный, хороший, в команде атмосфера дружная, все хорошо общаются между собой, да и тренер все время нам говорит, что только единым коллективом мы можем чего-то добиться.



— С каким настроением ты сейчас в «Тосно»?

— Хорошее настроение, готовимся потихоньку, через тренировки. Поскорей бы, что называется, влиться в коллектив и начать играть.



— Нику Чхапелия ты знаешь по совместной работе в «Школе бразильского футбола в России». Знаком ли был с кем-то еще из новых партнеров?

— Да, Нику я знаю по Школе бразильского футбола, мы связь поддерживали с ним, и Антона Заболотного знаю по совместной работе в Воронеже, всегда с ним созванивались, поздравлял его с победами, с забитыми мячами, с Костей Гарбузом тоже в «Факеле» были, с Русланом Абазовым вместе играли.



— Команда проводит первые дни сбора в Турции, как проходит учебно-тренировочный цикл?

— Первый сбор, как всегда, больше «физики» в тренировках, нужно фундамент заложить, чтобы в сезоне было легче, больше беговой работы. В общем, идет рабочий процесс, тренировки интересные.



— К 23 годам ты сыграл на различных уровнях — любительском и нескольких профессиональных. Какой опыт дало и дает участие в каждом из них?

— Везде, где я выступал, уровень различный, от любительской до ФНЛ, но каждая лига дала что-то свое, после каждой игры ты получаешь опыт, а новый матч дает тебе что-то новое. Самая интересная лига, из всех, безусловно, Футбольная национальная лига.



— Ты играл против «Тосно» в составе «Факела», приезжал на выезд в Великий Новгород. Что ожидать болельщикам команды от твоей игры?