Ильнур Альшин: Я счастлив, что перешел в «Тосно»
Первым новичком «Тосно» в 2017 году стал 23-летний полузащитник Ильнур Альшин. Подписав с клубом контракт на два с половиной года, новобранец «Тосно» прошел медицинское обследование и отправился на сбор с командой в Турцию. В интервью Ильнур рассказал, как возник вариант с «Тосно» и поделился впечатлениями от первых дней пребывания в составе «Тосно».
— Ильнур, расскажи о том, как появился вариант продолжения игровой карьеры в «Тосно»?
— Насколько я знаю, «Тосно» следил за моей игрой еще летом прошлого года, после чего я отыграл
— Как тебя приняли в команде, как тебе коллектив, партнеры по «Тосно»?
— Все хорошо, многих ребят тут знаю, с
— С каким настроением ты сейчас в «Тосно»?
— Хорошее настроение, готовимся потихоньку, через тренировки. Поскорей бы, что называется, влиться в коллектив и начать играть.
— Нику Чхапелия ты знаешь по совместной работе в «Школе бразильского футбола в России». Знаком ли был с
— Да, Нику я знаю по Школе бразильского футбола, мы связь поддерживали с ним, и Антона Заболотного знаю по совместной работе в Воронеже, всегда с ним созванивались, поздравлял его с победами, с забитыми мячами, с Костей Гарбузом тоже в «Факеле» были, с Русланом Абазовым вместе играли.
— Команда проводит первые дни сбора в Турции, как проходит
— Первый сбор, как всегда, больше «физики» в тренировках, нужно фундамент заложить, чтобы в сезоне было легче, больше беговой работы. В общем, идет рабочий процесс, тренировки интересные.
— К 23 годам ты сыграл на различных уровнях — любительском и нескольких профессиональных. Какой опыт дало и дает участие в каждом из них?
— Везде, где я выступал, уровень различный, от любительской до ФНЛ, но каждая лига дала
— Ты играл против «Тосно» в составе «Факела», приезжал на выезд в Великий Новгород. Что ожидать болельщикам команды от твоей игры?
— В первую очередь, я счастлив, что перешел в «Тосно». Хочется проявлять себя в каждой игре, оправдывать доверие, что меня сюда пригласили. Хорошая команда, которая хочет выйти в
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